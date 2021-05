23 artistes deixen la seva empremta en el Concurs de Pintura Ràpida

Al llarg d'aquest matí 23 artistes de tot Catalunya, i també sabadellencs, han participat en el primer Concurs de Pintura Ràpida de la Festa Major de la Creu Alta. Cada pintor tenia l'encàrrec de representar en un quadre qualsevol zona emblemàtica del barri i de la rodalia. Per exemple, s'ha reproduït l'Eix Macià, la plaça de la Creu Alta, així com diversos carrers de la zona. A dos quarts de dues, els artistes han presentat el seu resultat final en una exposició conjunta davant del pati del Centre Cívic, davant del pavelló Can Balsach.

Multitud de persones s'hi han acostat i han quedat gratament sorpresos de la qualitat dels quadres. Sens dubte, els artistes han deixat la seva empremta. Dit això, en les pròximes hores, el jurat del concurs, format per membres de l'associació de veïns de la Creu Alta i de l'entitat organitzadora, Espai d'Art, donaran el nom del guanyador.

Tres premis, en total

El primer premi ha estat per Antoni Mariscal, pintor de Sant Joan de Vilatorrada. El segon l'ha guanyat Aida Mauri, de Moià, mentre que el tercer ha sigut per Joan Coch, artista sabadellenc. El guanyador del concurs s'ha emportat 500 euros del primer premi, mentre que el segon i el tercer han rebut 400 i 300 euros, respectivament. Així i tot, tots els participants han disposat d'un val per esmorzar en un dels establiments de la plaça de la Creu Alta.

D'altra banda, la Festa Major continua amb més activitats avui i demà. De fet, aquest matí ha tingut lloc una ruta turística pels carrers més antics del barri en què han participat prop de trenta persones. A més, aquesta tarda hi haurà una bicicletada pels més petits. Demà, serà torn dels trabucaires i gegants de la Creu Alta, així com hi haurà una competició entre els 'Llamps' i 'Trons'.

Publicitat