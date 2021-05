Prop de 1000 persones participen en una bicicletada popular

Prop de 1000 persones han participat aquesta tarda en una bicicletada popular en el marc de la Festa Major de la Creu Alta. Hi han participat sobretot infants d'alguna de les set escoles del barri, i les seves respectives famílies. L'activitat s'ha dut a terme per diversos carrers de la Creu Alta i ha acabat a l'Hospital Parc Taulí. Els organitzadors han acabat molt satisfet de l'ambient festiu i de la participació dels veïns a la iniciativa.

La bicicletada ha començat a la carretera de Prats de Lluçanès, a la cruïlla amb el carrer de Vallcorba. Tanmateix, no tots els participants han començat des d'aquesta zona, sinó que cada família s'incorporava des d'una de les escoles del barri. És a dir, la ruta estava establerta per "recollir" als esportistes de cada centre. Amb aquest sistema, la cua de ciclistes s'ha anat fent més gran cada cop. Els organitzadors han anomenat la bicicletada com a "Bicibús", per la dinàmica del recorregut.

Així mateix, els participants havien d'anar en grups de sis per les restriccions del Procicat i un cop ha acabat la bicicletada no han pogut gaudir de la xocolatada tradicional que es feia cada any. De fet, enguany, no n'hi ha hagut per culpa de les restriccions per la pandèmia. Per tant, un cop acabada la marxa, cada família ha hagut de marxar a casa seva.

Diumenge, amb més activitats

Dit això, més enllà de la bicicletada, avui ha estat un dia intens quant a activitats de la Festa Major de la Creu Alta. Al matí, prop d'una trentena de veïns i veïnes de la Creu Alta han participat en una ruta històrica pels carrers més antics i emblemàtics del barri, mentre que al migdia 23 artistes de tot Catalunya, i també sabadellencs, han participat en el primer Concurs de Pintura Ràpida.

Diumenge també serà un dia amb moltes activitats. Els trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta ‘Els Federins’ realitzaran una galejada general i els Gegants del barri faran una plantada. A la tarda, hi haurà una competició entre els "Llamps" i "Trons".

