Veïns de la Creu Alta participen en una ruta històrica pels carrers més antics del barri

Prop d'una trentena de veïns i veïnes de la Creu Alta han participat aquest matí en una ruta històrica pels carrers més antics i emblemàtics del barri, en el marc de la Festa Major d'enguany i el 250è aniversari de la Creu Alta. Han començat la caminada a Ca l'Estruch, han travessat el carrer de Riera Villaret i el Carrer Major, i han acabat a la plaça de la Creu Alta. La pubilla de Sant Vicenç de Jonqueres, l'Alba, ha estat l'encarregada de fer de guia i explicar totes les curiositats de la ruta.

D'entrada, els assistents han fet parada a Ca l'Estruch i a la plaça de Lluís Casassas, on hi ha la xemeneia antiga. La pubilla ha explicat que en el seu moment, l'any 1896, aquest lloc, va ser una fàbrica de tints i encara que la xemeneia produïa electricitat, no era suficient per a la fàbrica, que seguia funcionant a vapor. Des de 1995, hi trobem una infraestructura cultural que acull des d'obres de teatres fins a altres espectacles populars.

Seguidament, els participants s'han dirigit al carrer de la Riera Baixa i el carrer de la Riera Villaret, dues vies on es troben els edificis més antics de la Creu Alta. De fet, la majoria d'ells tenen molts punts en comú. Es tracten de cases allargades, però molt estretes, amb poca altura, amb finestres petites i arcs. A més, els patis i jardins són grans i acostumen a tenir un pou que aprofita les aigües subterrànies.

La plaça Tallarets, origen del gentilici dels veïns del barri

A continuació, la ruta ha arribat a la plaça Tallarets, que dóna nom al gentilici dels veïns de la Creu Alta: "tallarets o talleretes". La pubilla n'ha explicat el motiu: "El nom semblava que venia pels tallers que hi ha a les cases del barri, però en realitat prové pel tall de la carn. Quan la Creu Alta era un poble abans del 1904 la carn era més barata que a Sabadell i, per tant, els sabadellencs la compraven allà. I d'aquí, el nom de tallarets", ha exposat. En un principi, però, aquest mot era despectiu, tot i que amb el temps s'ha anat acceptant.

Després, tots els assistents s'han encaminat cap al carrer Major, on els ibers i els visigots havien tingut camps, tot i que no hi van arribar a habitar. Això se sap gràcies a les nombreses restes arqueològiques de la zona. Per exemple, es van trobar sitges, que eren un forat al terra que servia per emmagatzemar blat. En aquest carrer també hi ha les casses més emblemàtiques del barri. La primera és Ca l'Estanquer i la segueix Ca La Bruixa. A més, en la via hi ha la casa més estreta de la Creu Alta.

La parròquia de Sant Vicenç, ànima de la Creu Alta

Per acabar amb la ruta, han visitat la plaça de la Creu Alta i la pubilla ha aprofitat per explicar la història de la parròquia de Sant Vicenç, la part central i l'ànima del barri. L'Església era inicialment, l'any 1885, molt petita, però durant la Guerra Civil i més tard durant la Restauració es va ampliar.

Dit això, encara hi ha moltes activitats programades per la Festa Major de la Creu Alta per avui i per demà. Han quedat descartats, però, els concerts nocturns, les havaneres, les competicions pels bars del barri, jocs de rol o els àpats populars. Ahir, es va presentar 'La Víbria', la nova figura de Diables i banyetes de la Creu Alta que va donar el tret de sortida de la Festa Major.

Publicitat