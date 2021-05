"Mai havia patit tant"

Per primera vegada, la pròxima edició del Ral·li de la Llana no se celebrarà a Sabadell. Les traves administratives al Vallès, que contrasten amb les facilitats del Ripollès (el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll hi contribueixen econòmicament), han estat la gota que ha fet vessar el got per dur la prova automobilística a Ripoll.

Quin ha estat el motiu principal perquè el Motor Club decideixi marxar de Sabadell? Bàsicament, perquè se’ns han acabat les carreteres disponibles del Vallès. I això què vol dir? Que quan no ha estat un bar, una casa de colònies o un parc natural, el permís se’ns ha revocat, a vegades, el mateix dia de la prova.

Què sent, personalment, sabent que serà el president que tindrà aquest trist honor? Sento molta tristesa, la veritat. Internament ens ha costat molt prendre aquesta decisió, però crec que mai he patit tant per organitzar el ral·li, ni corrent, fent fotos o a peu de revolt veient els cotxes passant al meu costat. La veritat és que hem acabat molt cremats.

Què ha canviat els darrers anys per arribar a prendre aquesta decisió? És un tema polític. Un alcalde d’un ajuntament, de 500 habitants, no s’enemistarà amb ningú amb el risc de perdre el seu vot. I nosaltres som votants de Sabadell, per tant, no ens donaran mai cap facilitat des de l’administració de la Generalitat. S’han arribat a aprovar decrets o actes per tal d’evitar el pas del ral·li. Aquí, a Catalunya, som més papistes que el papa i tenim unes lleis molt restrictives. El ral·li també genera riquesa i llocs de treball, però, malauradament, n’hi ha que no ho veuen així.

Aquesta decisió és un adeu o un fins aviat? S’ha de veure. Podem parlar amb l’Ajuntament de Sabadell i fer la sortida des d’aquí i l’arribada a Ripoll. Però després no n’hi ha prou amb ajudes fraternals i s’hauria de parlar d’altres ajudes.

