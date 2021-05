Presenten al·legacions per l’ampliació del Taulí

Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a l’ampliació del Parc Taulí per construir un nou edifici hospitalari. Consideren que no es pot justificar com una actuació per fer front a les hospitalitzacions derivades de la Covid. “Quan les noves instal·lacions entrin en funcionament, d’aquí a uns anys, la pandèmia de ben segur que haurà remès”, han assenyalat en un comunicat. El partit al·lega que l’ampliació hauria de considerar-se com una actuació estructural “que des de fa molts anys s’hauria d’haver executat, d’acord amb el Projecte d’Ordenació Parc Taulí 2006- 2011”.

Entre les al·legacions, Entesa assenyala confusions en la documentació presentada, demana més informes i, entre d’altres, retreuen que no es prevegi la creació de cap plaça d’aparcament: “En dotacions sanitàries es fixa una plaça per cada sis llits o fracció”, matisen. D’altra banda, el partit destaca que “la millora de l’atenció hospitalària implica ineludiblement la construcció de l’Hospital Ernest Lluch al terme de Montcada”, tal com es va acordar el 2005 en el marc del Pla sanitari del Vallès Occidental.

Argumenten que donaria cobertura a 200.000 habitants i descongestionaria el Parc Taulí.

