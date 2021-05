L'Ajuntament tanca el Teatre del Sol per problemes de seguretat

El Teatre del Sol ha estat clausurat per ordre de l'Ajuntament. Fonts municipals expliquen que s'han detectat diferents deficiències en la seva estructura i obliguen a tancar-lo per seguretat de forma temporal mentre no s'elabora un informe tècnic municipal que indiqui quines parts s'han de reparar de forma immediata.

Una denúncia anònima va motivar que dissabte agents de la Policia Municipal es personessin a la instal·lació per comprovar totes les mesures de seguretat i es va decidir precintar-la. El consistori assegura que ajudarà el teatre cedint sales de l'Estruch per assajar i altres espais d'exhibició si cal. Es desconeix el període durant el qual estarà tancat.

Des de fa anys l'equipament pateix problemes estructurals que no han impedit que continuï alçant el teló. Aquestes deficiències són visibles des de l'exterior, a la façana, on hi ha dues xarxes que la protegeixen i de forma preventiva eviten despreniments a la vorera.

Aquest teatre està ubicat al carrer del Sol, 99, (Centre) en un edifici històric construït el 1928 per obra de l'arquitecte Santiago Casulleras. L'immoble havia estat la seu de la Cooperativa la Sabadellenca fins al final de la dècada dels anys 60 del segle passat. Des del 14 d'octubre del 1988 és la seu del Teatre del Sol, per on des d'aleshores hi han passat més de 170.000 espectadors.

