El Sabadell guanya i es manté viu fins a l'última jornada (2-0)

Segueix viu. La victòria davant la Ponferradina, amb gols d'Adri Cuevas i Stoichkov a la primera part, i la resta de resultats permeten els arlequinats mantenir opcions fins a l'última jornada a Anduva.

Guanyar i esperar. La primera part depenia del Sabadell i va complir. La segona ja estava en mans d'altres i després d'una nit intensa i de nervis, també es van produir les caramboles que allarguen la vida arlequinada 90 minuts més. A Anduva, contra el Mirandés, es viurà un altre episodi d'infart amb els mateixos paràmetres. Caldrà sumar els tres punts i confiar que arribin bones notícies d'Alcorcón, La Rioja i Vallecas.

Hidalgo volia els jugadors més compromesos i va apostar per la vella guàrdia. Fins a sis titulars van ser protagonistes en el play-off d'ascens a Marbella. Per exemple el tàndem d'atac va ser Edgar-Néstor acompanyant Stoichkov. La resta de fitxatges teòricament ofensius d'aquesta temporada es van quedar a la banqueta. El Sabadell va sortir amb la intensitat que requeria la situació i molt aviat va trobar el premi en una acció per banda dreta: centrada d'Edgar al cor de l'àrea i rematada de cap impecable d'Adri Cuevas, ajustant la pilota al pal dret, sense opció per al porter Caro.

El gol matiner va servir per asserenar els arlequinats davant un rival que no es jugava res i això es va notar. Amb solidesa i determinació el Sabadell va controlar el partit sense patir angúnies. De fet, Mackay només va intervenir una vegada per aturar un xut tímid de Curro. En canvi, el conjunt arlequinat va exhibir la contundència que li ha mancat en molts partits a l'àrea contrària. Una bona combinació entre Edgar, Néstor i Stoichkov va acabar amb un gran xut creuat del gadità al fons de la xarxa. El seu desè gol de la lliga i un 2-0 al descans per donar tranquil·litat.

Les notícies que arribaven d'Almeria i Castelló eren positives. Calia consolidar la victòria a la segona meitat. Néstor i Adri Cuevas van posar a prova a Caro, però la Ponferradina va fer un pas endavant, arribant amb més freqüència als dominis de Mackay. Sense generar perill, però era una amenaça. En el minut 63 ha pogut sentenciar el partit el Sabadell en un contraatac claríssim d'Stoichkov i la vaselina d'Edgar es va estavellar en el pal. La solidesa arlequinada va ser clau per mantenir el resultat i totes les opcions de permanència intactes després de les derrotes de Castelló, Logronyès i Alcorcón. Espera una última jornada d'infart a Miranda d'Ebro diumenge que ve.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; Jaime, Juan Ibiza, Grego Sierra, Cornud, Undabarrena (Aleix Coch, m. 91), Ó. Rubio, Adri Cuevas, Edgar (P. Capó, m. 77), Stoichkov (Aarón Rey, m. 87) i Néstor (Guruzeta, m. 87).

Ponferradina: Caro; Paris Adot, Pascanu, Amo (Aguza, m. 71), Reina, Sielva, Curro, Saúl Crespo (Gaspar, m. 46), Yuri, Juergen (Kaxe, m. 64) i Doncel (Valcarce, m. 46).

Àrbitre: Alejandro Muñiz Ruiz, Comitè gallec. Grogues: Undabarrena; Amo; Juan Ibiza; Néstor.

Gols: 1-0, m. 9: Adri Cuevas; 2-0, m. 33: Stoichkov.

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tancada.

