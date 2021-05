La Fes-te Gran acaba amb victòria dels Llamps

Els Llamps i Trons de la Creu Alta han tornat a enfrontar-se un any més per la Festa Major del barri de Sabadell. De fet, la seva competició ha posat punt final a la Fes-te Gran, que ha tingut més d'una cinquantena d'activitats. Enguany, la victòria ha estat pels Llamps, que han aconseguit un total de 500 punts, per 300 dels Trons. Sens dubte, els dos grups de joves de la coordinadora jove de la Creu Alta han animat la festivitat amb la tradicional competició entre ells, que l'any passat no es va poder dur a terme per culpa de la pandèmia.

Llamps i Trons s'han enfrontat en vuit proves diferents al llarg de la setmana. Cada una d'elles tenia una puntuació de 100 punts. A tall d'exemple, han competit en un torneig de futbet en el Pavelló Esportiu de l'Escola Samuntada, en proves dels Esplais La Branca i l’Esparver i en una activitat sorpresa al Teatre de Sant Vicenç. Enguany, però, no hi ha hagut entrega de premis als guanyadors per les restriccions de la Covid-19.

Valoració positiva de la Festa Major

El president de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, Rubén Cantó, fa una valoració molt positiva de la Festa Major del barri. Afirma, en declaracions al D.S., que estan satisfets de la bona rebuda per part dels veïns de les activitats organitzades, tot i que ha admès que han hagut de fer un esforç per complir les restriccions que marcava el Procicat. "Hem treballat molt perquè la Fes-te Gran es pogués fer i podem dir que hem exhaurit pràcticament totes les entrades de cada una de les activitats", diu.

Cantó remarca que la Comissió de Festes ha tingut un paper clau pel bon funcionament de les activitats. Així mateix, el president de l'associació de veïns de la Creu Alta, així com tot el barri sencer, esperen que l'edició de l'any vinent de la Festa Major es pugui celebrar amb "més normalitat".

Un cap de setmana molt mogut

Dissabte i diumenge van ser dies molt moguts quant a activitats de la Festa Major. En el primer dia del cap de setmana es va organitzar una ruta històrica pels carrers més antics i emblemàtics del barri, un Concurs de Pintura Ràpida en què van participar 23 artistes de tot Catalunya i una bicicletada popular pels carrers de la Creu Alta, entre d'altres.

Pel que fa al diumenge, els Trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta 'Els Federins' van realitzar una galejada i els Gegants i Grallers del barri van organitzar una plantada de Gegants pels carrers de la Creu Alta. A més, a la tarda, Esbart Sabadell Dansaire va organitzar una actuació de sardanes, i al vespre, els diables del barri van posar punt final a la Festa Major.

