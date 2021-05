La factura municipal per l'onada de crema de contenidors supera els 50.000 euros

Les cremes de contenidors dels últims dies a la ciutat no són episodis aïllats. Són un problema que Sabadell arrossega des de fa temps i que amb la fi de l'Estat d'Alarma s'ha descontrolat. Només en els dos darrers caps de setmana, de matinada se n'han cremat intencionadament 52 i la factura municipal, únicament per substituir-los, supera els 50.000 euros. A més, han quedat afectats una vintena de vehicles i mobiliari urbà.

L'executiu de Farrés hi vol fer front i ha anunciat que incrementarà un 60% la vigilància de la Policia Municipal durant la nit, amb vuit patrulles, i es comptarà amb un reforç de Mossos d'Equadra. Així ha quedat acordat en una reunió d'urgència de seguretat amb comandaments del cos i responsables municipals.

"Hi ha sospitosos"

S'estan investigant imatges enregistrades per càmeres de seguretat. Hi ha diversos sospitosos, a hores d'ara: "Reforçarem la presència policial per poder localitzar-los in fraganti", ha assegurat l'alcaldessa, Marta Farrés, qui ha comparegut d'urgència en roda de premsa aquest matí de dilluns per aportar informació sobre els darrers fets. L'onada de crema de contenidors ha despertat mola inquietud entre veïns. "No pot ser que aquests fets afectin la convivència ciutadana", ha reblat.

L'Ajuntament actuarà judicialment contra els autors dels fets. "No ens quedarem de braços creuats", ha expressat el regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez.

Detectors de foc als contenidors

Els contenidors de metall són més sorollosos i es poden convertir en una molèstia per als veïns. El consistori, però, ha anunciat que tots els que s'instal·lin de nou a la ciutat seran d'aquest tipus, "per facilitar que facin de tallafocs en cas de crema"

L'Ajuntament estudiarà col·locar dispositius electrònics a l'interior dels contenidors que es disparin quan detectin fum. També analitzarà si és viable ubicar blocs de formigó als contenidors per evitar la propagació del foc.

Altres de les mesures anunciades per contenir incendirs seran el reforç de la recollida de residus de plàstic i paper perquè estiguin buits o la senyalització de zones de nombrosos contenidors per evitar que els cotxes hi aparquin més a prop d'un metre i mig.

