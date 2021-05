Lourdes Ciuró: "No es pot dir dues vegades que no al Govern de Catalunya"

Només 72 hores abans que es confirmi oficialment que serà la pròxima consellera de Justícia, Lourdes Ciuró rep una trucada. És el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez: "Em va dir que havien pensat amb mi per al càrrec. I que no m'enganyaria, que també hi havia altres noms". A sobre la taula, hi havia dues persones més per ocupar el càrrec: el conseller d'Interior en funcions, Miquel Buch, i un perfil jurídic de qui no ha transcendit l'identitat.

Passen el dissabte i el diumenge sense que Ciuró sàpiga res. La confirmació haurà d'esperar a dilluns, amb una altra trucada de Sànchez a les 19 h. Uns 10 minuts després, els consellers de Junts per Catalunya ja tenen la primera reunió virtual amb Carles Puigdemont. "Ens va dir que hem de ser un equip, que hem de tirar endavant el país: el repte nacional que tenim per endavant i també la crisi. I que confiava amb nosaltres, que ens coneixia a tots".

Immersa en la carrera per ser alcaldessa, Ciuró va renunciar a ser portaveu del Govern el gener de 2019: "Portàvem dos anys treballant per presentar-nos. No tocava marxar, no hauria estat lleial, ni honest, ni coherent". Però aquesta vegada ha acceptat l'oferta per ser a l'executiu: "No es pot dir dues vegades que no al Govern de Catalunya".

Els temes calents: els indults, els tercers graus

El primer que farà Lourdes Ciuró en les seves primeres hores com a consellera serà visitar els tres centres penitenciaris on hi ha líders independentistes empresonats. Després es reunirà amb l'Associació Catalana pels Drets Civils, liderada per Blanca Bragulat, la dona de Jordi Turull.

Amb la fins ara consellera de Justícia, Ester Capella, assegura que "hi ha molt bona relació", dels anys compartits en el Congrés. "Vam viure moltes complicitats. Vam fer pinya en els moments més àlgids de la repressió". Fins a quin punt es notarà el canvi de color de la cartera? Ciuró defensa que el canvi es notarà més en el seu tarannà que no pas en la ideologia de partit. Els temes calents de la cartera amb què es trobarà seran els tercers graus i els indults.

Advocada, professió i de passió -en els plens municipals ha demostrat que no hi ha cap regidor que domini millor el Reglament Orgànic Municipal-, afirma que "no contemplava cap altra cartera". La decisió, admet, té una contra: "El contrapès és deixar Sabadell. Pel projecte que hem muntat durant dos anys, però sobretot per la gent amb qui ho hem fet".

"Sabadell sempre serà present"

Enrere no quedarà la ciutat. O com a mínim aquesta és la seva intenció: "Sabadell sempre hi és, sempre està present i ho estarà". Tant és així que Ciuró afirma que, després de visitar els presos, quadrarà agendes amb l'alcaldessa Marta Farrés, per atendre les reclamacions de la ciutat. No s'amaga de la sintonia que han teixit, tot i la diferència de sigles: "Hem tingut una relació en base a un projecte, a un programa i de forma personal. Ens hem comportat amb lleialtat".

Un dels temes a parlar, reconeix, serà la dignificació de l'edifici dels Jutjats: "Jo mateixa vaig posar-me al costat del Col·legi d'Advocats quan es reclamava". Des d'una altra perspectiva, ara li tocarà mirar-se les peticions que ella mateixa havia defensat.

