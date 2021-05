Aragonès, a Sabadell: "Hem de donar tot l'impuls a la salut mental"

La salut mental especialment dels joves i de les persones vulnerables serà un dels puntals de la legislatura del nou govern de la Generalitat. El president, Pere Aragonès, ha subratllat en la seva primera visita oficial al Parc Taulí que "hem de donar tot l'impuls a la salut mental i atendre sense més dil·lació la crisi emocional provocada per la pandèmia" perquè "és una de les cicatrius" que deixa la Covid-19, especialment en aquests col·lectius. El Govern impulsarà un pla per abordar aquesta matèria des de l'àmbit de la salut, però també l'educació, que atendrà tota la ciutadania.

El cap de l'executiu ha explicat que "volia que el primer acte públic fos en un servei de salut mental". I ha escollit el Taulí de Sabadell perquè "des de Salut es considera que el servei del Taulí és de referència, exemplar i que s'ha de poder extendre a altres llocs". Aragonès ha afirmat que durant la pandèmia l'hospital sabadellenc va tenir uns indicadors "força elevats" i per això "crèiem que era un dels llocs on podíem conèixer més de primera mà els efectes de la pandèmia". La corporació sanitària és la referència mèdica d'unes 400.000 persones de Sabadell i la resta de municipis de la banda est del Vallès Occidental.

Reunió a Santa Fe

Pere Aragonès s'ha reunit durant una hora i quart amb el director del Servei de Salut Mental del Taulí, Diego Palao, i la directora de l’equip de psiquiatria infantil, Montse Pàmias a l'edifici Santa Fe. En una roda de premsa posterior a l'auditori de l'hospital, el president ha remarcat que el Govern impulsarà un pla integral de salut mental per atendre les necessitats de la població, que assegura han incrementat notablement el darrer any. Acompanyat d'un pacte nacional per la salut mental, haurà d'abordar aquesta matèria des d'una perspectiva d'acompanyament i no d'aïllament del pacient. La intenció és "reconstruir la vida" que la pandèmia ha trastocat.

El líder de l'executiu català ha posat xifres a la situació: concretament al Taulí, ha dit, els transtorns de conducta alimentària (TCA) van créixer un 21,6% respecte l'any anterior. En el conjunt de Catalunya els transtorns d'ansietat han augmentat un 127% respecte l'any anterior, i els de depressió i altres un 33% en el mateix període. També a tot el territori, el conjunt de temptavies de suïcidi s'han disparat un 195% en comparació entre el 2020 i el 2019.

Farrés: "El Taulí és un orgull de ciutat"

Per la seva part, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat que "és una autèntica alegria" que el president de la Generalitat hagi escollit Sabadell i el Taulí per fer-hi el seu primer acte públic. "El Taulí està fent una feina extraordinària, especialment en salut mental, i és un enorme orgull de ciutat tenir el Taulí amb aquest potencial". Farrés ha transmès a Aragonès la voluntat d'impulsar l'escola d'infermeria a l'Artèxtil i li ha reclamat la construcció d'una residència pública al sud de la ciutat així com recuperar els serveis sanitaris previs a la pandèmia.

