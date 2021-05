Els treballadors de la UR4 demanen solucions al Congrés després de 50 dies de vaga

Els treballadors de la Unitat de Repartiment 4 de Sabadell han anat al Congrés dels Diputats a demanar ajuda per la seva situació. Després de més de 50 dies de vaga sense una solució al conflicte amb els responsables de Correus, el comitè de vaga de la UR4 de Sabadell s'ha desplaçat aquest dimecres 26 d'abril fins les portes de la cambra baixa espanyola per a exigir pressió política per part de les institucions de l'Estat com a forma de resoldre el conflicte laboral.

A més dels 13 treballadors i les seves famílies, al Congrés s'han desplaçat també diferents representants d'Esquerra Republicana a nivell català, entre ells Gabriel Fernàndez, regidor de l'Ajuntament de Sabadell, i el sabadellenc Juli Fernández, diputat al Parlament de Catalunya.

Segons destaca Eduard Fernández, membre del comitè de vaga, els sabadellencs han estat rebuts per diferents representants de partits catalans a l'hemicicle, com Gabriel Rufián i Jordi Salvador, d'Esquerra Republicana, i Joan Mena, d'En Comú Podem, així com Mireia Vehí, de la CUP. Durant les diferents trobades, d'uns 45 minuts de durada, "els hi hem explicat que portem 52 dies de vaga, i que hi ha d'haver una influència política elevada per resoldre el conflicte", explica Fernández. Alhora, indica que els partits han posat diferents propostes "no de llei" i que "s'han compromès a treballar pel servei públic i s'han identificat amb la nostra lluita".

Durant la concentració a la porta del Congrés, els treballadors de la UR4 "hem tingut el suport dels companys de la CGT i dels treballadors de Correus d'Aranjuez, que també estan en vaga", ha explicat el membre del comitè de vaga. Explica que es troben esperançats en la pressió que hi pugui haver, especialment des de Podemos, que forma part de l'executiu espanyol, i amb la voluntat "que truquin a la porta del Ministerio de Fomento, que es qui porta Correus".

Pel que fa a les reunions amb Correus en sí, Fernández diu que aquest dijous 27 tenen agendada una reunió de mediació que no esperen que generi fruits: "ja portem dues reunions de mediació amb Correus i no hi ha hagut cap proposta per part de l'empresa", lamenta el membre del comitè de vaga.

Segons ha fet públic Esquerra Republicana en un comunicat, el partit ha volgut fer costat als treballadors en la seva situació de vaga. "El govern local PSC-Podemos «s’inhibeix» davant els problemes que, com la vaga de Correus o el caos del SEPE, afecten els sabadellencs quan depenen del govern espanyol", destaca el text.

"Hi ha una empresa pública amb un conflicte laboral seriós, hi ha un terç dels veïns de la ciutat sense servei postal; aquest és un problema greu i enquistat que afecta milers de veïns de sabadellencs, 70.000, i l’alcaldessa amaga el cap sota l’ala perquè qui mana a Correus és el PSOE", ha dit el regidor d'ERC Sabadell, Gabriel Fernández, durant la concentració. Per la seva banda, el diputat republicà al Congrés, Jordi Salvador, ha criticat que "Correus no té en aquests moments prou contractació per poder donar un servei important en temes com, per exemple, notificacions de salut, judicials; hi ha un caos", i que donaran suport a la concentració amb "proposicions no de llei".

