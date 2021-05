Fer volar la inspiració

Que a Sabadell comptem amb un aeròdrom no és peccata minuta. Encara menys amb la bona marxa que porta: “Velocitat de creuer”, titulem avui al Diari. Una activitat a l’alça que s’explica per tres factors: la ubicació de múltiples escoles de vol, els pilots particulars de l’Aeroclub i el fet que els serveis d’Emergència de la Generalitat facin servir Sabadell com a base d’operacions.

Són tres àmbits en què el nostre aeroport agafa una rellevància d’àmbit català. I que esdevé referència per a la ciutadania de les comarques veïnes. També és cert que no hem de caure en el triomfalisme: les queixes veïnals han de ser escoltades i –en la mesura que sigui possible– han de ser resoltes. A més a més, les obres del Portal Sud han de ser executades, per tal que l’aeroport miri cap a la ciutat.

Ara bé, l’aeroport segueix sent un element inspirador. Com explicava el jove pilot sabadellenc Miguel Corral fa uns mesos, “Sabadell es veu i s’entén millor des de l’aire, que no pas de la forma en què coneixem la ciutat caminant a peu de carrer”. És el vol que necessitem en aquest moment, en què sortim d’una forta crisi econòmica i sanitària. És una estructura que ens pot ajudar a fer volar la imaginació.

