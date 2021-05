L'Ajuntament homenatja el vòlei del Club sota la incertesa del seu futur

Gran temporada. El Saló de Plens ha estat l'escenari del merescut reconeixement institucional de l'Ajuntament als dos equips sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell que finalment han aconseguit l'ascens a la SuperLliga2. El masculí ho va assolir a la pista en la fase d'ascens de Primera Nacional disputada a Utrera. Va acabar com a subcampió després d'una trajectòria pràcticament impecable durant tota la temporada. El conjunt femení no va poder celebrar l'ascens en les fases disputades a Ourense -va caure a les semifinals-, però en les últimes hores s'ha vist beneficiat per la reestructuració de la categoria establerta per la Federació Espanyola en l'última Assemblea, amb tres grups de 12 equips. El Club ha estat un dels convidats a fer el pas.

La SuperLliga2 és el tercer esglaó del vòlei estatal i ara caldrà esperar el possible suport econòmic per confirmar els ascensos. De moment, van rebre el reconeixement públic per part de l'Ajuntament, representat per la seva alcaldessa, Marta Farrés, i la regidora d'Esports, Laura Reyes, que van destacar el gran mèrit d'ambdós equips. La delegació del Club Natació va estar encapçalada pel seu president, Claudi Martí, i el director general, Xavier Balaguer. El president de la secció, Òscar Llagostera, també va voler destacar l'esforç i gran feina dels tècnics i jugadors i jugadores en una temporada gairebé perfecta.

La cirereta seria que es pogués confirmar l'ascens. "Estem treballant per aconseguir el necessari ajut d'espònsors i patrocinadors. Tenim alguna cosa lligada, però encara falta", deia l'Òscar Llagostera en referència a l'equip masculí. L'any passar ja es va quedar amb la mel als llavis. Llavors, però, va ser més complicat per l'esclat de la pandèmia i el poc temps de maniobra. Ara s'hi suma el femení i caldrà veure com s'afronta aquest nou escenari d'incertesa que s'haurà de resoldre, en un sentit o un altre, durant les pròximes setmanes.

