Velocitat de creuer

[Manel Camps / Toni Alfaro]

Salut envejable. L’Aeroport de Sabadell ha posat punt final a la pandèmia de la Covid-19 pel que fa a l’activitat diària de l’aeròdrom en nombre d’operacions. Així ho acrediten les dades d’Aena sobre la infraestructura sabadellenca aquest primer quadrimestre del 2021. Des del gener fins a l’abril d’enguany s’han realitzat 16.809 operacions, un 14,5% més respecte al mateix període d’abans de l’arribada de la pandèmia (en què aleshores es van comptabilitzar 14.680 operacions). Si es mantingués aquest ritme, la projecció a desembre del 2021 situaria l’aeroport per sobre de les 51.000 operacions, sent la millor xifra des de l’any 2007, quan es van superar les 60.000 operacions.

Aquests registres situen l’Aeroport de Sabadell com un dels aeròdroms de l’Estat espanyol més importants en operacions d’aviació general, juntament amb l’Aeroport de Cuatro Vientos (Madrid).

L’activitat formativa ajuda (i molt) a explicar aquesta bona salut. Segons l’Institut Cerdà, a través de l’estudi Identificació dels impactes positius i negatius de l’Aeroport de Sabadell sobre el seu entorn, el 70% de les activitats –operacions– corresponen a vols d’aprenentatge dels diversos centenars d’alumnes repartits entre les diverses escoles presents a l’aeroport (el 30% restant prové de serveis d’emergències, serveis d’aerotaxi i l’aviació lúdicoprivada).

Tot i ser un aeròdrom (VFR), on els vols s’han de realitzar entre la sortida i la posta de sol, la ubicació demogràfica i el bon clima ajuden a atraure estudiants d’arreu d’Europa.

“Bon ritme de matriculacions”

Segons remarca Montserrat Jiménez, membre d’Aerolink Flight Academy, “estem tranquils i no hem notat realment una davallada”. L’adjunta a la gerència de l’acadèmia de vol i serveis aeris diu que si bé no hi ha hagut el creixement previst abans de la pandèmia, “tenim bona salut, malgrat la situació que estem vivint”. També diu que “davant la Covid-19, molts alumnes van haver de marxar als seus països, però la majoria es va quedar per seguir estudiant”. “Just després de l’inici no sabíem què passaria, però la sensació ha sigut de certa normalitat en el nostre cas”, deixa clar Jiménez. Malgrat aquest optimisme, a Aerolink són conscients que no tothom ha tingut la mateixa sort i diu que, tot i que “sempre hi ha hagut moviment”, “el sector aeri en general ha estat bastant parat”.

En un altre punt es troben a la Barcelona Flight School, tot i que veuen una clara recuperació. “Hem tingut una important davallada durant la pandèmia”, explica Rosa Maria Pasquets, gerent de l’escola. I diu que del 2020 “sortim tocats, perquè es va generar molta pèrdua”. Ara bé, aquest sembla un entrebanc fàcilment superable, ja que les perspectives són molt bones, en part per uns alumnes “que es van quedar als voltants de Sabadell, no van marxar i han continuat volant” durant la pandèmia.

Publicitat

El cas és semblant al de l’escola DreamAir. El seu director, Carlos Mallol, explica: “Ens vam haver d’adaptar amb classes on-line per la teoria, va ser un pal important”. I diu que durant ben bé tres mesos van estar tancats sense poder fer vols. Ara bé, “el juny ja estàvem operant gairebé al 100%”. Ara, les perspectives també són bones per a ells: “Les inscripcions estan a nivells del 2019, i fins i tot potser una mica millor; per a nosaltres l’activitat ha tornat a la normalitat”, assegura.

La pandèmia, motor de canvi

“La cosa sembla que ja ha tocat fons i ens estem recuperant”, diu Jaume Armengol, responsable comercial de l’Aeroclub Barcelona Sabadell. Ell estima bones perspectives pels cursos que venen, especialment a partir del setembre, quan comencen moltes formacions de vol professional. I destaca que “ja estem a un bon nivell de matriculacions”.

Tot i això, remarca que “fer prediccions de com anirà el curs vinent a hores d’ara és molt difícil”, entre d’altres perquè si bé els alumnes d’arreu d’Europa i l’Orient Mitjà ja poden començar a venir a practicar a Sabadell, des d’altres zones d’Àsia ho tenen més complicat.

D’altra banda, Armengol diu que hi ha hagut certs canvis en la demanda de cursos: “Estem notant una tendència a optar per les formacions més lentes però flexibles, sobretot pel que fa als alumnes d’aquí i Europa”. Aquesta flexibilitat, amb estudis organitzats per mòduls, no era tan popular abans de la pandèmia, ja que s’optava més per estudis intensius. Segons el responsable comercial, aquests cursos sembla que hauran de tornar a ser predominants a mesura que la situació sanitària es vagi normalitzant.

Per la seva banda, des d’Aerolink destaquen que hi ha hagut un increment en certes formacions, ja que des del seu punt de vista “ara mateix els estudis de pilotatge d’helicòpter estan més demandats que abans”. Alhora, Jiménez indica que la formació a pilots i hostesses d’avió segueix més o menys igual. I celebra que cada cop hi hagi més dones pilot.

Publicitat