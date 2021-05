Néstor: "Ho donarem tot al camp per guanyar i aconseguir la permanència"

L'autor del gol de l'ascens a Marbella, Néstor Querol, va ser l'encarregat de transmetre el missatge del vestidor de cara la decisiva última jornada de lliga de diumenge amb la permanència en joc. El castellonenc té molt clar que "només hem de centrar-nos en la nostra feina i sumar els tres punts. No podem estar pendents d'altres partits perquè ens tornaríem bojos i podria provocar una falta de concentració. Dilluns passat contra la Ponferradina ho vam fer així i va sortir bé. Quan acabi el partit veurem la resta de resultats. Es pot parlar molt dels altres partits, però el més important és el que jugarem nosaltres".

Néstor admet que "no haurem fet les coses del tot bé per trobar-nos en aquesta situació de patiment", però subratlla que "l'equip sempre ha treballat al màxim. L'esforç i el sacrifici mai poden faltar i això s'ha de combinar també amb la part tècnica i l'encert. Aquest diumenge ho donarem tot al camp per guanyar i aconseguir la permanència, això segur. S'ha de notar que ens juguem moltíssim".

Com a prova de la força mental de l'equip, Néstor explica que "després de la derrota a Alcorcón vam quedar fotuts i amb l'ànim baix, però després vam parlar tots i ens vam alçar de nou. Havíem de creure-hi per arribar amb opcions fins al final. Contra la Ponferradina van sortir bé les coses i els altres resultats i ara estic convençut que ho tornarem a fer. Confio moltíssim en els meus companys i el cos tècnic". També ha tingut paraules d'elogi per l'afició. "Estem sentint el seu suport i els hi agraïm. Estan patint moltíssim, com nosaltres, i es mereixen una gran alegria. Significa un extra de motivació".

A títol personal, Néstor ha viscut una temporada difícil amb la seva lesió al genoll que el va deixar gairebé tres mesos fora de combat. Ara ha tornat a tenir protagonisme i Hidalgo confia en la seva experiència. "Jo només penso a aportar el màxim possible. És molt diferent la tensió sobre el camp a veure els partits des de fora. He jugat els últims partits i estic content. Un al·licient la meva renovació? Ara això és un tema secundari. Estigués o no renovat, hem de donar-ho tot per aconseguir l'objectiu". Tornarà a vestir-se d'heroi com a Marbella? "Seria fantàstic, però és molt diferent un play-off d'ascens a lluitar per evitar el descens", matisa el davanter castellonenc.

