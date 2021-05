Lluís Matas entra com a nou regidor i liderarà Junts en susbtitució de Ciuró

L’empresari sabadellenc Lluís Matas serà el nou regidor i portaveu de Junts per Sabadell en substitució de Lourdes Ciuró. La nova cara visible dels juntaires té la voluntat de continuar el projecte iniciat fa dos anys amb motiu de les eleccions municipals del 2019. “No vinc a canviar res, sinó a consolidar el que s’ha fet i reforçar la nostra presència en tots els àmbits de la ciutat, específicament en els que tenim més incidència”, assegura Matas al DS.

Gran Via i capitalitat

La Gran Via, la capitalitat de la cultura catalana i el treball per convertir Sabadell en un referent de l’esport, la salut i la innovació a través d’un hub seguiran sent, doncs, els projectes en què particularment Junts vol deixar la seva petjada. Lluís Matas assegura que té “bona relació” amb l’actual equip de govern de PSC - Podem. I explica: “Tinc la intenció de seguir en aquesta línia”.

Ell mateix va ser el cap de la campanya electoral de Lourdes Ciuró a les municipals i coordinador del grup durant el primer mig any del mandat. Durant aquest temps, va ser un dels negociadors del pacte de govern i se sent “part fundadora” del projecte de Junts per Sabadell. El sabadellenc exercirà de portaveu del grup municipal de la formació, però la voluntat és tenir un “lideratge compartit”, en el qual prendran més protagonisme els ja regidors Francesc Baró i Quim Carné.

Qui és el nou portaveu?

Lluís Matas i Bertran és diplomat en Administració i direcció d’empreses, postgrau en Comunicació i màrqueting gastronòmic i enològic i ha fet diferents cursos sobre direcció, recursos humans i xarxes socials. Del 2006 al 2019 va estar vinculat a la Cambra de Comerç de Sabadell, on va presidir la comissió d'Innovació i Indústria. Al llarg de la seva trajectòria professional ha iniciat diferents projectes empresarials relacionats amb aquests àmbits, com l'empresa TheGastroFashionCoolhunter. Fins ara era el director de màrqueting i comunicació de la cadena de menjar ràpid SandwiChez, feina que deixarà almenys temporalment per dedicar-se a temps complet a l’Ajuntament durant els dos anys que queden de mandat.

Des de Junts per Sabadell apunten que previsiblement el portaveu no podrà prendre possessió de l'acta de regidor en el proper ple, dimarts vinent 1 de juny, perquè no s'arribarà a temps d'haver completat tots els tràmits administratius. Aleshores, doncs, a les cadires de Junts només hi seuran dos regidors -no els tres que té- i Matas s'estrenarà al ple de juliol.

