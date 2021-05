ERC demana al Ministeri de Treball que les dues oficines del SEPE recuperin els serveis pre-pandèmia

Esquerra ha demanat al Ministeri de Treball i Economia Social que les dues oficines del SEPE a la ciutat recuperin els serveis previs a la pandèmia, tant la del Centre com la de l'Eixample. "Funcionen a mig gas des del mes de setembre, malgrat les necessitats derivades de la situació econòmica, d'atur i ERTOs", denuncia el grup municipal.

Els republicans han formalitzat la seva demanda en una reunió amb la cúpula del ministeri, ala qual han assistit el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez; la portaveu adjunta, Èlia Soriano-Costa; el diputat republicà al Congrés Jordi Salvador; Josep Vendrell, cap de gabinet de la ministra i vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, i M.a Concepción Peinado, cap de gabinet del secretari d’estat (número dos del ministeri), Joaquín Pérez Rey.

Segons exposa, ERC també ha expressat als màxims responsables del Ministeri de Treball i Economia Social altres temes "com la complexa situació laboral a Sabadell, amb més de 15.000 aturats, un terç dels quals sense cap prestació, i més de 15.000 afectats per ERTOs". Respecte a aquesta qüestió, els republicans ja van impulsar una moció per instar el govern espanyol a pagar "de manera immediata" les prestacions dels sabadellencs afectats per ERTOs.

"Els nostres veïns no entenen que la seu de l’Agència Tributària a Sabadell funcioni a ple rendiment per recaptar mentre, en canvi, les oficines del SEPE hagin estat tancades mig any amb tants ERTOs sense cobrar o amb errors de gestió, i que encara no ofereixin els serveis habituals 15 mesos després de l’inici de la crisi", ha carregat Fernàndez.

