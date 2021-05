Comerciants i oposició reclamen conèixer i planificar les properes actuacions de mobilitat

Tant des de l’oposició com des del sector comercial s’espera amb entusiasme l’obertura de l’aparcament del passeig de Manresa. En línies generals, consideren que actuarà com a pol d’atracció de visitants, de Sabadell i de fora, permetrà treure places d’aparcament del carrer i guanyar espai per a vianants, bàsicament eixamplant voreres o amb altres actuacions com la de fer trams com la Via de Massagué de sentit únic. Tot i això, la seva voluntat és conèixer les intencions del Govern per fer les seves aportacions i planificar la transformació de la ciutat per als pròxims anys.

La realitat, a hores d’ara, és que l’escenari actual no agrada ni a comerciants ni a l’oposició. Tant ERC com la Crida lamenten desconèixer les intencions del Govern en matèria de mobilitat. I consideren que actua amb una visió en què el cotxe segueix sent al centre de les seves polítiques, quan ho haurien de ser els ciutadans. Des del sector comercial reclamen que es faci una bona planificació abans de fer actuacions aïllades.

El portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez, lamenta que “malauradament” l’executiu liderat per Marta Farrés ha “parat” el projecte iniciat durant el quadripartit de pacificar diferents carrers. “Tenen una visió cotxista i no prioritzen aquest aspecte”, assegura Fernàndez. Hi coincideix la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, que valora que “hi ha molta pintura al carrer, molta foto, molta estètica, però a l’hora de la veritat no s’està millorant la mobilitat, ni s’està reduint el trànsit, ni posant la prioritat en el vianant, que és l’objectiu que té la pacificació dels carrers”.

Per la seva part, Gabriel Fernàndez considera que l’Ajuntament ha perdut una oportunitat amb la pandèmia, perquè explica que en el punt més àlgid sobretot era una oportunitat per fer canvis aprofitant l’urbanisme tàctic. “Tothom en aquell moment entenia que calia fer-ho”, observa. Des de Ciutadans, el seu portaveu, Adrián Hernández, afirma desconèixer les intencions en termes de mobilitat de l’actual govern. Segons el regidor, després de dos anys de mandat “no ens ha quedat clar quina proposta tenen”.

La pacificació del carrer de la Concha Espina o els projectes per al carrer de la Indústria i la plaça de la Fuensanta, a parer seu, són “poca cosa” en comparació a les actuacions que estan duent a terme altres ciutats. Hernández és partidari d’accelerar en el procés de pacificació dels carrers, “sense pressa, però sense pausa”. Per la seva part, el nou portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, remarca que ha arribat el moment de “pensar en global i a llarg termini”, és a dir, amb accions permanents per a tota la ciutat, no només en una zona en concret.

El carrer de Sant Pere és un bon exemple, segons ell, que es podria traslladar a altres vies, amb la voluntat de facilitar la convivència de vianants, vehicles que van a guals, bicicletes, patinets i altres elements de mobilitat. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, demana “no començar la casa per la teulada, tallar-ho tot sense tenir solució”. A parer seu, les actuacions de l’Ajuntament haurien de començar per “planificar, plantejar, executar i, sobretot, gestionar”.

Porta remarca la importància d’aquest últim aspecte perquè no es tracta només de treure els cotxes, sinó que “als carrers passin coses”, amb activitats comercials. Des de l’Associació Comerç Creu, al sud, Josep Balsach apunta que és “difícil” crear circuits comercials per fer carrers per a vianants i aposta per iniciatives com la d’aparcaments de rotació de 15 minuts a les cantonades dels carrers amb comerços.

