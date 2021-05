Rubén Cantó: De quan d’anar al Centre en diuen “anar a Sabadell”

Per a Rubén Cantó, anar al Centre és “anar a Sabadell”, perquè el barri té una pertinença en si mateix. Auxiliar administratiu a l’àmbit sanitari, als seus 43 anys és un dels amants més clars de la vida de barri a la Creu Alta, que el va veure néixer i on ha viscut tota la vida. “Menys la feina, ho tinc tot a la Creu Alta”, explica. Des del 2013 ja formava part de l’Associació de veïns de la Creu Alta, però el gener del 2018 va tenir “l’orgull” de passar al capdavant de l’entitat.

Metòdic i insistent, té molt clar que “la Creu Alta mai ha sigut 100% part de Sabadell”. I s’emociona en explicar que es troben immersos en la preparació del 250è aniversari de l’origen del barri, que se celebrarà el pròxim mes de febrer. Juntament amb la fotografia, el gentilici creualtenc i les activitats per activar la zona són la seva passió. “M’agrada molt organitzar actes i festes. Allà on hi ha merder, hi vaig”, diu rialler. Potser per això sempre li ha agradat fer coses “per altruisme” i va estar 25 anys fent de voluntari a la Creu Roja de la ciutat.

El 2017, però, va pensar que calia fer el canvi i deixar espai al jovent. “Vaig voler dedicar-me una mica més al barri”. Per això, arribar a la presidència de l’entitat va ser una de les il·lusions més grans de la seva vida, tot i que reconeix que és fonamental que hi hagi gent engrescada al darrere: “El president és el president, però darrere hi ha la junta i els col·laboradors que fan una gran feina”, deixa clar.

Des que era petit –apunta– hi ha hagut grans canvis a la Creu Alta, com ara la remodelació de la zona amb l’obertura d’El Corte Inglés i de la zona del llac i el centre comercial Paddock: “on hi ha el Llac Center hi havia una esplanada de terra on es feien actuacions, venien els circs, la zona estava plena d’horts... Hi ha hagut una transformació total”. Alhora, també veu que hi ha hagut grans canvis en la concepció del barri i dels que hi viuen. I lamenta que l’associació no té tanta empenta com abans.

Tot i això, remarca que entitats com els Diables de la Creu Alta, els Gegants i els Llamps i Trons van sorgir de l’Associació de veïns i ajuden a donar vida al barri: “És un orgull que tantes entitats hagin sortit de l’Associació de veïns”. Malgrat tot, confessa: “M’agradaria que més gent conegués més les arrels del barri”. I per això valora tant la possibilitat de poder-hi seguir treballant.

