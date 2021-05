Desenes de veïns tallen l'avinguda Onze de Setembre per reclamar la pacificació de la via

El Moviment Revolta Veïnal ha organitzat aquest matí el quart tall de trànsit a Sabadell en els últims quatre mesos per exigir una ciutat "més verda" i un aire "més nét". Aquest cop ha tingut lloc a l'inici de l'avinguda Onze de Setembre a La Creu Alta i hi han participat desenes de veïns del barri, així com l'Associació de Veïns de La Creu Alta, l'Esplai Esparver, entre d'altres. La iniciativa també ha servit per demanar a l'Ajuntament que es pacifiqui aquest tram entre la Concòrdia i el Centre, és a dir, es talli als vehicles rodats durant el cap de setmana.

Avui també s'han realitzat talls de trànsit a diverses localitats catalanes, com Olot, Barcelona, Premià de Mar i Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu de posar fi a les "autopistes urbanes". Les darreres dues accions a Sabadell del Moviment Revolta Veïnal va tenir lloc a la carretera de Barcelona, mentre que l'altra va ser de la Gran Via a Covadonga.

Ambient festiu i familiar

Al llarg del matí, l'ambient ha estat festiu i, a la vegada, familiar en la zona del tall de l'avinguda Onze de Setembre. Els Bandtumbats i els Gegants i Grallers de La Creu Alta han ajudat a animar els assistents. La Gràcia i l'Anselm, els dos gegants de la colla, han sigut aclamats pels més petits.

De fet, els infants han gaudit d'una bona estona. L'Esplai Esparver ha organitzat diverses activitats, com ara gimcanes per a ells. A més, alguns nens i nenes també han aprofitat per pintar l'asfalt. Sens dubte, la concentració ha tingut un marcat to de celebració.

El bicibús, opció real

Cap a les 11:30 hores ha tingut lloc una xerrada per part d'Eduard Mellado, un dels pares responsables del grup de Bicibús de l’escola Samuntada. Ell ha explicat aquest nou sistema té l'objectiu de buscar més seguretat per a les famílies a l'hora d'anar cap al centre educatiu, fomentar la vida saludable, reduir l'ús del cotxe i reactivar el civisme ciutadà. "A nosaltres ens funciona i creiem que totes les escoles de Sabadell haurien d'apostar pel bicibús o el bici a peu", ha dit.

