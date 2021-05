El futur Mercat de Campoamor tindrà més d’una desena de parades

Més d’una desena de parades al bulevard comercial, locals per a entitats del barri i una sala d’arts escèniques. L’Ajuntament de Sabadell ja està dibuixant futur del Mercat de Campoamor, un projecte que es presentarà al veïnat a finals d’estiu d’aquest mateix any. Segons ha avançat la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, s’està dissenyant un projecte que incorpora “totes les demandes que es va plantejar a la Taula d’Entitats del Mercat”.

L’Ajuntament tampoc no renuncia als pisos de lloguer social per als joves de la ciutat, que s’edificarien davant del CAP, però fora de l’actual mercat. Així i tot, les màquines no tiraran a terra l’equipament municipal fins al proper mandat. Fins que això no passi, els paradistes que tot just estan obrint els seus comerços podran continuar al Mercat de Campoamor. Però abans que s’edifiqui el nou equipament, d’aquí a uns quatre anys, hauran d’abandonar les parades, que sortiran a concurs públic per poder-les licitar.

“Actualment els paradistes tenen una llicència provisional, a diferència d’altres mercats municipals”, destaca Molina.

Set parades en marxa

L’Ajuntament de Sabadell ha rebut 26 sol·licituds de paradistes interessats a instal·lar-se al mercat i se n’han atorgat una dotzena. De moment, però, són set locals que estan en funcionament i hi ha un total de 15 parades. La temporalitat de l’equipament, però, obre el debat entre paradistes i Ajuntament: mentre que els comerciants reclamen més inversions a aquest espai municipal, l’Ajuntament no preveu fer grans inversions perquè d’aquí a uns anys anirà tot a terra.

Des de l’Associació de Paradistes del Mercat reclamen canviar la il·luminació exterior, la col·locació de cartells perquè indiquin els horaris comercials del mercat i pintar l’equipament. D’altra banda, reivindiquen que s’ampliï l’horari d’obertura perquè el bar –l’últim establiment que ha obert– pugui oferir menús. Ara, el mercat tanca a les 13.30 h i reclamen que es pugui allargar fins a les 16 h dilluns, dimarts, dimecres i dissabtes i fins a les 20 h dijous i divendres.

“La nostra intenció és que el mercat sigui més atractiu, que capti l’atenció del client”, exposa el portaveu dels paradistes, Raúl Sánchez.

