El teu defensor: “Volem que es reobri la plaça”

Lorena Garcia, veïna de Gràcia, reclama que es torni a poder accedir a una plaça interior del carrer de Cellers.

Una veïna contacta amb el D.S. per denunciar el tancament de la zona enjardinada municipal

Lorena García, lectora i veïna del barri de Gràcia des de fa dos anys, ha contactat amb el D.S. per denunciar el tancament de la zona enjardinada municipal que es troba entre els carrers de Cellers i Roger de Flor (popularment coneguda com la plaça del Fantasma). La veïna explica que té dos gossos que acostumava a passejar per aquest espai, però que durant el primer estat d’alarma va romandre tancat fins a l’estiu passat.

Segons el relat de la veïna, la tardor del 2020 va tornar a quedar tancat... fins ara. Lorena García sosté que hi ha un cadenat i “un veí s’encarrega d’obrir i tancar”, però ja fa mesos que no obre. De la mateixa manera, també denuncia l’estat de l’espai: “Està tot brut, ple de males herbes i hi ha deixalles de tota mena”, sosté. En tot cas, contacta amb el D.S. després d’haver interposat dues comunicacions a l’Ajuntament de Sabadell, una el mes de gener i la següent el mes de febrer.

L’Ajuntament s’hauria compromès a enviar un tècnic per obrir aquesta àrea municipal. Tanmateix, la Lorena assegura que han passat els mesos i continua en la mateixa situació: “Tancada i sense cap mena de neteja o manteniment”. Ho confirmen des de l’Agrupació veïnal de Gràcia, que expliquen que es tracta d’una plaça tancada i que l’Ajuntament “va delegar a un veí la seva obertura”. En tot cas, reclamen una resposta a l’Ajuntament de Sabadell.

Fonts de l’Ajuntament expliquen que es va tancar a causa de “nombroses queixes per sorolls i brutícia"

L’Ajuntament de Sabadell, en rebre la petició, ha assegurat a El teu defensor que es tracta del pati d’un equipament, però que es va tancar per nombroses queixes de sorolls i brutícia acumulada que rebien del veïnat de la zona. En aquest cas, la gestió de l’obertura i tancament d’aquest espai va a càrrec de la Societat Recreativa el Ciervo, “tal com es va establir a partir d’una demanda veïnal temps enrere”, sostenen fonts municipals.

Tot i això, exposen que l’Ajuntament neteja a requeriment de veïns o quan es detecta que és necessari. En aquest cas, doncs, la reobertura de la plaça estaria subjecte a la negociació entre els veïns afectats i l’Ajuntament, perquè es tracta d’un acord conjunt.

