El nou futur del Centre d'Esports a la Primera Divisió RFEF

El Centre d'Esports Sabadell serà un dels integrants de la nova Primera Divisió RFEF després de consumar el seu descens a Anduva. D'aquesta manera es pot afirmar que el club arlequinat haurà militat a totes les categories estatals que han existit: Primera, Segona Divisió A, Segona Divisió B, Tercera Divisió i ara la Primera RFEF. Està integrada per un total de 40 equips distribuïts en dos grups de 20 que hauran de ser repartits seguint uns paràmetres geogràfics. Això encara no està del tot decidit i aquesta setmana hi haurà una reunió a la seu de la Federació Espanyola per establir diferents aspectes i un d'ells serà la distribució dels equips.

Han sortit moltes travesses prèvies. Tot depèn de com es divideix el mapa de l'estat espanyol. Una de les que ha agafat més cos estaria formada pels representants catalans, Illes Balears, Llevant, Cantàbria, Navarra, La Rioja, País Basc i Galícia. En aquest cas, els rivals del Sabadell serien: Andorra, Gimnàstic, Cornellà, Barcelona B, Llagostera, Castelló, Vila-real B, Alcoyano, At. Balears, Racing Santander, Tudelano, Calahorra, SD Logronyès, Ath. Bilbao B, Racing Ferrol, Celta B, Deportivo Corunya i CD Logronyès. De totes maneres, altres opcions descarten la zona de Llevant, Galícia o Illes Balears. Llavors cal veure quines són les alternatives que presentarà la Federació.

També s'hauran de concretar altres punts importants com el límit salarial mínim de la categoria, el nombre de jugadors sub-23 de cada plantilla, els drets televisius i possibles ajudes federatives per subvencionar part dels elevats desplaçaments durant la temporada.

Indemnització: entre 1,2 i 1,3 milions

El Centre d'Esports i els altres tres clubs que han perdut la plaça a la LFP rebran uns diners en concepte d'indemnització. La passada temporada, Deportivo, Numància, Extremadura i Racing Santander van rebre 1,2 milions cadascú. Aquesta temporada, la xifra podria augmentar lleugerament i arribar als 1,3 milions d'euros. El Sabadell ja va rebre un milió en el seu últim descens la temporada 14/15, però la seva totalitat es va haver de fer servir per pagar els deutes amb la plantilla i evitar un segon descens administratiu.

Ara la situació financera és molt més equilibrada i aquesta quantitat aniria destinada majoritàriament al pressupost esportiu per intentar fer un equip potent i lluitar per l'ascens. Cal recordar que els campions de grup pugen directament a la Lliga SmartBank i entre el segon i el cinquè de cada grup disputaran dues eliminatòries de play-off, a partit únic i en seu neutral, per decidir els altres dos ascensos.

Pendents de la situació del Burgos

D'altra banda, a les últimes hores ha transcendit que la plantilla del Burgos CF, que acaba d'aconseguir al terreny de joc l'ascens a la Lliga SmartBank, ha denunciat a l'Associació de Futbolistes Espanyoles (AFE) l'impagament de diverses mensualitats d'aquesta temporada i les primes corresponents pels ascensos a Primera RFEF i posteriorment a Segona Divisió A en el play-off disputat a Extremadura.

Els jugadors van intentar arribar a un acord, però no van trobar la resposta adequada per part del club, immers en una complicada situació econòmica i institucional, i ara han fet un pas que podria ser molt perillós. De fet, si el club no abona els pagaments en els terminis establerts -30 de juny en principi- podria perdre la seva condició al futbol professional i en aquest hipotètic cas el beneficiat seria el Centre d'Esports, com a 19è classificat d'aquesta temporada. Caldrà estar atents a aquesta situació en les pròximes setmanes. Pot obrir una petita escletxa d'esperança.

