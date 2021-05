Els joves ens necessiten

Per a la majoria de pares, no hi ha res més important que els seus fills. El benestar i el malestar –les alegries i els problemes– es passen als progenitors. Ho saben bé els pares amb adolescents amb problemes psicològics.

Veure el teu nen apàtic, sense anar a l’escola ni socialitzar-se i amb l’autoestima sota mínims representa un tràngol indescriptible. Encara és més complicat fer front als intents de suïcidi i als trastorns en la conducta alimentària. Segons l’hospital Parc Taulí, el nombre de menors d’edat que s’han intentat treure la vida s’ha triplicat entre el 2019 i el 2021. I els casos d’anorèxia han augmentat un 21,6% el darrer any.

Aquestes dades ens han de fer reflexionar sobre qui som i cap on anem... Ningú dubta que cal sortir de la crisi econòmica i reforçar la gestió sociosanitària després de la Covid, però també cal abordar altres qüestions: hem de mirar de cara –no de reüll– els problemes de fons. Cal prevenir i anticipar els trastorns mentals i trobar els mecanismes per assegurar el benestar de la societat sabadellenca, especialment dels joves i de la gent gran. Encoratgem les administracions a posar més recursos i noves eines, tal com ha fet el Taulí amb la seva feina de prevenció.

Publicitat