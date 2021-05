I a poc a poc, Lieder Càmera se’n va acomiadant

Tic-tac, tic-tac. El cor Lieder Càmera ha iniciat el seu conte enrera. Després d’anunciar que el 2022 posaran punt i final a 32 d’anys de carrera, inicien la gira de comiat.

Ho fan amb l’espectacle Essències, tot un eclèctic recull d’obres amb el que fer una passejada per la trajectòria del cor. Dins la programació organitzada per les Joventuts Musicals de Sabadell, Essències es veu reforçat amb una posada en escena conceptual, mínima i elegant. I es podrà comprovar in situ aquest divendres (4 de juny), a l’escenari del Teatre Principal.

A partir de les 20 h, s’hi podrà sentir obres Brahms, Toldrà, Howells, Ollé i Sabaté, Vaughan Williams i Morera, entre molts d’altres.

També hi haurà espai per homenatjar Carles Santos, artista que va deixar una profunda empremta en la trajectòria del cor. La nova cançó també tindrà protagonisme amb una mostra del projecte del 20è aniversari, el qual vol apropar cançons del patrimoni i imaginari col·lectiu a generacions més joves.

El projecte és a cappella i comptarà amb el nou format de cor on s’alternen i es fonen un grup de professionals i la plantilla de Lieder Càmera, per tal d’oferir una àmplia paleta de colors.

Les obres del programa estan delicadament escollides per jugar amb les sonoritats que vol oferir aquest nou projecte coral i, alhora, per construir un discurs coherent on reconeguem moments musicals cabdals que han fet de Lieder Càmera el cor que és avui.

Peculiar trajectòria

El so càlid i expressiu, propi i característic de Lieder Càmera, va ser una de les prioritats del treball del seu fundador, Josep Vila i Casañas, l’any 1990. I ho va continuar essent pels seus successors Xavier Pastrana, Elisenda Carrasco i Eduard Vila.

En tots aquests anys d’història, Lieder Càmera ha estat el cor adscrit al Festival Castell de Peralada, ha actuat amb la companyia de Carles Santos -fent gira per nombrosos festivals europeus- i també va aterrar al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) amb un espectacle sobre el poeta Joan Maragall. Aquesta peculiar trajectòria fa de Lieder Càmera un cor versàtil, amb una extraordinària flexibilitat interpretativa iuna especial capacitat de comunicació amb el públic.

L’interès per la preservació i difusió del patrimoni ha dut el cor a dedicar a la música catalana cinc dels sis CD produïts. El darrer -presentat el maig del 2017-, va ser l’estrena mundial de la missa a doble cor Sanctus-Benedictus de Josep Vila i Casañas.

Insostenible econòmicament

Lieder Càmera va anunciar al març la decisió d’abandonar els escenaris, tot al·legant que l’actual projecte mixt amateur-professional “no és sostenible econòmicament”.

El 2022 tancaran 32 d’anys de carerra d’aquest grup humà.

