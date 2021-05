L'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros celebra la festa de la 'Cruz de Mayo'

L'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros va celebrar el passat dissabte la tradicional festa de la 'Cruz de Mayo' o de la Santa Creu, una festivitat catòlica. Ho va fer a la Masia de Can Rull de Sabadell, on van assistir una seixantena llarga de persones, tot i el límit en l'aforament. La intenció principal de l'Agrupació era celebrar una missa, però no es va fer per l'absència del mossèn. En conseqüència, es van organitzar les tradicionals actuacions del Coro Rociero i els Quadros de Baile.

Després de l'actuació al saló, la festa va passar al pati de la Masia, on hi havia la creu adornada amb multitud de flors de tots colors. Un cop allà els assistents van ballar i cantar sevillanes, el típic ball del folklore andalús. L'acte va finalitzar amb un aperitiu per a totes les persones que van participar en la festa.

El president de l'entitat, Joaquín Lesmes, va valorar de forma "molt positiva" la celebració. "Va ser una festa molt bonica i alegre. Tots els assistents van acabar molt satisfets", va dir.

Presentació de la 45a edició de la revista dels Ballesteros

Aquest acte del passat dissabte no ha estat l'únic de l'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros en els últims mesos, malgrat les restriccions per la pandèmia. El dia 15 de maig, l'entitat va presentar la 45a edició de la seva revista, després que l'any passat no ho poguessin fer de forma oficial. A poc a poc, l'Agrupació recupera l'activitat presencial i aviat celebraran la revetlla de Sant Joan.

