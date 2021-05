La plaça del Treball tindrà una nova àrea de jocs el 2022

Més arbrat i la renovació dels jocs infantils. El projecte per remodelar la plaça del Treball del barri de Gràcia, que va guanyar els pressupostos participatius de l’any 2018, s’executarà l’any vinent, segons han confirmat fonts municipals al D.S. Ara, però, l’Ajuntament de Sabadell està reformulant la proposta que va presentar recentment, que no ha acabat de convèncer el veïnat: “És molt diferent del projecte que va guanyar els pressupostos participatius el 2018. La proposta de millora que es fa ara és molt tímida”, considera Imma Moles, des de l’agrupació de veïns del barri.

El projecte per remodelar l’espai està pressupostat en 100.000 euros. Si bé l’anterior equip de govern va incloure en el projecte altres propostes que no estaven en les peticions inicials –i que superaven el pressupost previst–, l’actual govern està replantejant les obres per adaptar-se als comptes que s’havien assignat: “Estem buscant la millor solució perquè les millores arribin al més aviat possible amb les possibilitats que tenim. No vol dir que el projecte no es vulgui fer més gran”, destaca el regidor de districte, Eloi Cortés. De moment, l’Ajuntament està analitzant “si és viable ampliar la disponibilitat pressupostària a curt termini” per poder incorporar més millores, assegura Cortés.

La proposta guanyadora dels pressupostos participatius preveia ampliar l’àrea de jocs infantils, crear zones adaptades a les diferents edats i instal·lar un circuit amb aparells gimnàstics i una estructura work out. Però a la proposta que va presentar al veïnat “desapareix el circuit saludable i l’àrea infantil no té distincions d’edat”, lamenta un dels veïns presents a la reunió, Joan Vives.

El veïnat també lamenta que les obres s’estiguin endarrerint: “Necessitem aquest espai de lleure al barri”, sosté Teresa Llamas, presidenta de l’agrupació. Segons confirmen fonts municipals, no s’han executat les obres perquè, precisament, “el projecte s’està acordant amb els veïns i està en fase de concreció tècnica”.

Malaltia als pins de la plaça

Els pins ubicats a la plaça del Treball fa anys que s’estan morint. Segons han assegurat fonts municipals, es van plantar en un terreny poc compactat que els ha causat asfixia radicular i no tenen possibilitat de cura. Malgrat que es van construir uns pous d’aireig per allargar la vida dels arbres i es van reposar una desena de pins nous, el veïnat lamenta que és un dèficit a aquesta plaça i a tot el barri. “No hi ha ombrat a Gràcia”, afegeixen des de l’agrupació, que reivindiquen més inversions en espai verd: demanen reposar l’arbrat del carrer de Rocafort –amb una desena d’escocells d’arbres buits– i plantar-ne al carrer de Sant Ferran. “Hi ha espai suficient a aquests carrers per ubicar-hi arbres”, destaca Moles.

