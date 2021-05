Sis de cada deu gossos del refugi són potencialment perillosos

La Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha engegat una campanya per donar a conèixer els gossos de raça considerada potencialment perillosa (GPP) que viuen al refugi. Segons l’últim recompte, 6 de cada 10 gossos que viuen a la protectora són considerats GPP, un total de 54 animals. “Costa molt que la gent adopti aquests gossos. El balanç és negatiu: cada cop entren més GPP al refugi i costa més que trobin casa”, sosté Claudia Matheja, responsable de la Lliga Protectora.

Així, des del refugi decidit impulsar una campanya de sensibilització per donar a conèixer els animals que hi viuen amb un vídeo en directe a través de les seves xarxes socials i els diumenges faran una passejada pel Centre de Sabadell: “L’objectiu és que la gent conegui que aquests animals són catalogats injustament com a perillosos i estimular que la gent s'animi a adoptar-los”, exposa Claudia Matheja.

La idea va nèixer durant el confinament, quan la protectora va impulsar una campanya a través d’emissions en directe per Instagram i Facebook de forma mensual per donar a conèixer els animals. A partir d’ara, s’organitzaran sortides i passejos per la ciutat per “apropar-los a la gent” i que puguin trobar família.

El 2020 va crèixer l’adopció

La pandèmia va impulsar l’adopció d’animals. En el còmput global del 2020, les adopcions van créixer un 14% respecte al 2019, amb 603 sortides durant tot l’any. També van entrar més animals al refugi respecte l’any anterior: es van acollir 862 animals, un 7,7% més.

Els propietaris de gossos d’aquestes races, però, han de dur-los lligats amb corretja curta i morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als transports públics, disposar d’una llicència administrativa i una assegurança de responsabilitat civil per cobrir danys a tercers. En tot cas, només els poden passejar persones majors de 16 anys i només es pot dur un animal per persona. En cas d’incompliment d’alguna de les normes, l’Ajuntament pot sancionar els propietaris.

Publicitat