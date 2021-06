Pas endavant per la nova comissaria de policia, sense la confiança d'ERC ni la Crida

El govern municipal (PSC i Podem), amb el suport de Junts per Sabadell, ha aprovat un pla especial urbanístic per poder planificar la construcció d'una comissaria de policia a la zona nord de Sabadell. Preveuen que estigui localitzada a la Plana del Pintor, entre l'illa delimitada per la Ronda de Navacerrada, el carrer de Somport, el de l'Argentera i el de l'Alcubierre. Es tracta d'un dels punts estrella del programa electoral amb què es va presentar Farrés a les eleccions municipals.

És un dels projectes que ha quedat paralitzat per l'impacte econòmic que ha tingut la Covid per l'Ajuntament, segons ha expressat l'alcaldessa. Però el Govern no se'l treu del cap i ha fet una passa en matèria de qualificació de terrents; "Ens sembla un espai adequat per fer-hi la comissaria. A la propera legislatura, si tot va bé, el tirarem endavant", ha aclarit Marta Farrés. En contraposició, ha dit que l'actual comissaria, a Can Marcet, és una "instal·lació precària" que ha quedat petita i que "no és adequada per la policia".

Davant de l'escepticisme de l'oposició per la ubicació prevista per la nova comissaria, la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha recalcat que confia amb els serveis tècnics i l'estudi de mobilitat que han fet a la zona. En el mateix sentit que Farrés, ha ressaltat que "la comissaria de Can Marcet és obsoleta" i que "cal una nova instal·lació de futur".

És la millor ubicació?

El regidor d'ERC Raul Garcia Barroso ha posat en dubte la idoneïtat de la ubicació per a la nova comissaria, que segons ha manifestat necessitaria una inversió de 12 milions d'euros. Ha exposat diferents motius: la complexitat que requeriria l'actuació d'haver-hi de fer dos soterranis; el fet que l'espai només tingui "una única sortida"; o la proximitat amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra.

"Hi ha altres espais a la ciutat on es podria fer aquest tipus d'obra. No té cap sentit tenir dues comissaries de policia de costat. Estic a l'espera que em dongueu una sola justificació per posar una comissaria a la Zona Nord, i no a la Sud", ha etzibat el regidor republicà. "Quina justificació hi ha per tenir-la a Can Marcet?", ha esquivat la pregunta, Mar Molina.

"És una acció que està feta sense estudis previs, per guanyar titulars en campanya electoral", ha recriminat el regidor de la Crida, Lluís Perarnau. Tots dos grups municipals han votat en contra.

Per altra banda, Ciutadans s'ha abstingut. Tot i defensar la necessitat d'una nova comissaria, el regidor José Luís Fernández ha expressat: "No és la millor ubicació, és un cul de sac. Tenir una comissaria en una zona no significa tenir-hi més seguretat".

