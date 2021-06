Sabadell elaborarà un pla amb entitats per fer la ciutat més accessible

Ha prosperat la proposta de la Crida perquè a Sabadell, a través d'un Pla d'Accessibilitat participatiu, s'identifiquin els punts de la ciutat on hi ha barreres arquitectòniques i se suprimeixin. Es tracta de detectar llocs que dificultin la mobilitat; fanals, senyals, contenidors que restringeixin el pas; o, per exemple, voreres estretes no adaptades o zones.

Tots els grups municipals de Sabadell han votat a favor de la moció de la Crida, presentada al ple municipal del mes de juny.

Les actuacions "per garantir l'autonomia de les persones" s'han de desenvolupar abans de 2024. Per detectar necessitats, està previst que se celebrin trobades amb diferents agents de la ciutat, com associacions de veïns, AFAs o entitats socials.

Per altra banda, l'Ajuntament ha adquirit el compromís d'incloure accions en matèria d'accessibilitat en els pressupostos anuals.

