Clara aposta per un millor medi ambient entre els sabadellencs

Per molts sabadellencs és clar que tots hem de posar el nostre granet de sorra pel clima. Aquest dissabte 5 de juny és el Dia Mundial pel Medi Ambient, i són molts els que a la ciutat treballen per minimitzar el seu impacte en la generació de CO2 i en el reciclatge de la brossa.

“Fa 2 anys vaig deixar el cotxe”

És el cas de la Reme, de 52 anys, que explica que va a tots llocs caminant, també a treballar: “jo fa un parell d’anys vaig aparcar el cotxe i només l’agafo quan haig d’anar fora de la ciutat”. Ella diu que també, tot i el poc espai a casa, separa i llença cada tipus de brossa al seu contenidor. “No és gens fàcil”, admet. Però deixant de banda el vehicle privat, diu que “a més de cuidar el medi ambient, estic guanyant en salut: ho recomano a tothom”.

“Caminant faig exercici i no embruto l’aire”

Per l’Eugènia, de 38 anys, abandonar el cotxe ha sigut una qüestió de principis, i no va aribar a treure’s el carnet. “Com que no tinc carnet em desplaço caminant, i si puc evitar-ho no utilitzo ni el transport públic, encara que visqui a l’altra punta”, explica. Com la Reme, posa en valor que els desplaçaments a peu li van bé per fer exercici, i “així evito embrutar l’aire”. Sobre separar la brossa, explica que pot ser senzill, però “depèn de que tinguis la voluntat, de la teva situació econòmica i amb qui convisquis”. “La gent no està molt conscienciada: a vegades llenço el plàstic i em trobo brossa orgànica dins el contenidor”, lamenta. A més, diu que les administracions ja ajuden, tot i que “sempre es pot millorar” i podrien “repartir gratuïtament els contenidors per la brossa a la ciutadania”.

“Encara ens ho han de mastegar més?”

Per al Jordi, de 43 anys, no hi ha dubte de que “hem de cuidar el clima una mica entre tots perquè si no ens ho estem carregant tot”. Ell diu que és molt respectuós: es desplaça a peu o en transport públic, separa les deixalles i no tira coses al terra. Es tracta, té clar de respecte i ganes, i explica que “jo penso que ens ho posen molt fàcil, es qüestió de voluntat: encara ens ho han de mastegar més?”. Alhora, té molt clar que pagar impostos “no té res a veure” amb separar la brossa, i defensa que “aquests que diuen que el canvi climàtic no existeix, per mi s’equivoquen”.

