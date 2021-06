La 'nena amb globus' de Banksy apareix a diferents punts de Sabadell

El misteri sobre la possible presència de Banksy a Sabadell (que algunes veus havien comentat en els darrers dies) va agafar forma ahir a la tarda. Concretament, quan hi van aparèixer sengles murals a Sabadell amb l'estètica de l'artista britànic. El primer, a la façana de l'Ajuntament que mira al Racó del Campanar. El segon, a una tanca publicitària ubicada a la Gran Via.

És tracta d'una modificació del famossísim dibuix 'Nena amb globus', amb el que Banksy va decorar l'estiu passat el vaixell humanitari Louise Michel, que va salpar del port d'Alacant. Banksy també va finançar la compra del vaixell, que ara està especialitzat en el rescat de persones migrades a les aigües de la Mediterrània

El mural està compost per la ja cèlebre nena de Banksy deixant anar un globus vermell. En aquest cas, però, allò que amolla a l'aire és una armilla vermella de Salvament Marítim, amb forma de cor.

A més a més, el dibuix ve acompanyat del lema Tots som immigrants. Tu no? Finalment, té una petita signatura amb el nom de Banksy; que en el cas de la tanca publicitària de la Gran Via, ha estat guixada amb esprai i resignada com a EME.

