Trobada decisiva entre Calzada i Hidalgo per la continuïtat del tècnic

"Té contracte i volem que continuï". Aquesta va ser la resposta del president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, qüestionat sobre els dubtes generats pel mateix Antonio Hidalgo en les últimes setmanes. El tècnic de Canovelles va dir que se sentia molt content i estimat a Sabadell, però al mateix temps deixava una porta oberta a la seva possible marxa. No té res a veure amb el factor econòmic del contracte després de baixar de categoria sinó que tot apuntaria al projecte esportiu que li pugui presentar el club en la nova categoria i la possibilitat de muntar una plantilla prou competitiva per lluitar a la zona de privilegi.

Antonio Hidalgo és conscient que des de la jornada 1 l'exigència serà màxima. El Sabadell partirà com un dels candidats a l'ascens i el tècnic, lògicament, vol tenir garanties. Caldrà veure quin serà el plantejament del president en la trobada que tindran aquest dijous. Calzada va parlar de dos escenaris en funció de les ajudes econòmiques externes que puguin arribar. És a dir el famós 'Tracte tornarem' que inclou els socis, empresariat de la ciutat i l'Ajuntament. "Si no arriben, no podrem fer el pressupost ambiciós que volem i jo tampoc animaré la resta d'inversors a posar més diners", va manifestar obertament.

Una situació que pot condicionar clarament la faceta esportiva i la confecció d'una plantilla que serà molt renovada. De moment, només sembla assegurada la continuïtat de jugadors amb contracte com Aarón Rey i Néstor. Amb d'altres s'intentarà negociar a la baixa. Hidalgo vol conèixer de primera mà totes les opcions i possibilitats reals abans de donar el vistiplau a la seva continuïtat a la banqueta arlequinada. Encara que l'entrevista entre el president i el tècnic serà aquest dijous, és probable que la decisió definitiva no es confirmi fins a la setmana que ve, quan el director general, Bruno Batlle, i el conseller de l'Àrea Esportiva, Àxel Torres, facin una roda de premsa per explicar la situació definitiva.

