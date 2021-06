Primera RFEF: el Sabadell en el grup de Llevant i Andalusia

Sorpresa monumental. Finalment la reunió dels clubs de la nova Primera Divisió de la Federació Espanyola a la sala Luis Aragonés de Las Rozas va oferir una estrambòtica divisió del mapa del territori espanyol i el Centre d'Esports i els representants catalans jugaran la temporada 21/22 amb equips de la zona de Llevant i Andalusia. Tot apuntava a una divisió Nord/Sud, però la proposta de la RFEF va ser Est/Oest, amb dues opcions sobre la taula.

Després d'una primera fase de la reunió per parlar de diversos temes, el punt fort va ser la votació dels mateixos clubs sobre les dues possibilitats. Una apuntava a La Rioja, Navarra i País Basc i l'altra cap a Andalusia. Doncs finalment s'ha imposat aquesta segona opció i el Sabadell ha quedat enquadrat en el grup 2 juntament amb: Llagostera, Barcelona B, Cornellà, Gimnàstic, Andorra, At. Balears, Castelló, Vila-real B, Alcoyano, Albacete, UCAM Múrcia, els andalusos Linense, Algeciras, San Fernando, At. Sanluqueño, Linares, Betis Deportivo i Sevilla At. a més del Real Madrid Castilla.

Una distribució força estranya que inclou el filial del Real Madrid, quedant aïllat dels altres representants de la Comunitat Autònoma de Madrid que han anat a parar a l'altre grup. Els desplaçaments llarguíssims seran el principal hàndicap pel club arlequinat, però en l'aspecte esportiu evita rivals potents com Racing Santander, Deportivo o Cultural Leonesa. Això sí, en el mateix grup coincidiran tres dels quatre equips que han baixat de la Lliga SmartBank: Sabadell, Castelló i Albacete.

D'altra banda, s'han concretat altres punts de la nova categoria: el salari mínim és de 1.500 euros; l'ajuda de la Federació per desplaçaments serà de 50.000 euros i cada plantilla haurà de tenir 6 llicències de sub-23; no hi haurà pressupost mínim i els clubs hauran d'adequar instal·lacions (4.000 espectadors) per la temporada 22/23. De moment, no hi ha cap novetat sobre els drets televisius i sembla un tema complicat.

