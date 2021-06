Records de la vella Creu Alta

Els records de la Creu Alta, l’antic estadi del CE Sabadell, no s’esborren, especialment entre els arlequinats més fidels. El sabadellenc Cisco Raurell, de 75 anys, té un gran record dels diumenges en què anava a veure el partit de futbol corresponent.

Per ell, visitar el camp del Centre d’Esports va ser durant una època anar a treballar, ja que amb 12 anys era un aprenent del lampista Gregorio Gil, amb qui va fer la instal·lació elèctrica de l’estadi. Veient un vídeo d’autor desconegut, ara ha recuperat aquesta imatge d’un partit del CES a primera divisió, en què es veu una tanca publicitària de G. Gil, precisament qui va ser el seu mestre.

Resulta que, a més, Cisco Raurell coneixia un dels porters de l’estadi, Rafel Sancho, “i ens deixava entrar”, recorda. A ell i al fill de Sancho. Gil i Raurell també van fer la zona de vestidors que es veu a la dreta de la imatge, on “hi havia la sabateria on arreglaven les sabates dels jugadors”. On hi havia la Creu Alta ara hi ha un bloc de pisos amb una placa que la recorda, al carrer de Sant Vicenç.

