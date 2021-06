DADES: Quan s’assolirà el 70% de sabadellencs vacunats?

En tres mesos, set de cada deu sabadellencs s’hauran vacunat contra el coronavirus. El 70% de la població haurà rebut la primera dosi el 16 d’agost, quinze dies abans de l’objectiu marcat pel Ministeri de Sanitat, segons l’estimació realitzada pel D.S. L’aproximació té en compte el ritme de vacunació del maig, en què s’han posat més de 800 dosis de mitjana al dia. 6.200 a la setmana.

Els pròxims mesos seran clau: després d’anades i vingudes en la disponibilitat de vacunes, l’arribada de noves dosis i la posada en marxa de la Pista Coberta augura una sortida més ràpida a la crisi sanitària. Ara bé, la vacunació massiva comença amb feina pendent: de moment, només una quarta part de la població sabadellenca (24%) ha rebut la pauta completa –i està totalment immunitzada–. La majoria són persones de risc o amb més de 70 anys. Els treballadors essencials i les persones en la seixantena encara són lluny de la immunització total (34% i 7%, respectivament).

Segona gran ciutat en vacunats

Amb un 43,4% dels veïns amb la primera dosi, Sabadell s’ha convertit en la segona gran ciutat del país en el procés de vacunació, només per darrere de Barcelona (44,3%). En aquest sentit, supera els registres de Terrassa (42,8%) i l’Hospitalet del Llobregat (42,1%), entre d’altres. La vacunació en les persones més grans ha reduït les hospitalitzacions i les morts de forma considerable, tal com preveien els experts. Ara hi ha una vintena de pacients ingressats al Parc Taulí (-73% respecte a fa un mes).

En l’última setmana també s’ha registrat una dada que no es produïa des del juliol del 2020: cap sabadellenc ha mort per la Covid, segons les dades del Departament de Salut. Els contagis també han minvat. En els últims set dies, s’han produït 39 contagis per cada 100.000 habitants, el que situa Sabadell a les portes d’un risc baix per primer cop. També és el millor indicador des de l’estiu passat.

Publicitat