La Segona B truca a la porta de l’Amics del Pou

El futbol sala sabadellenc podria tenir un tercer representant a la categoria de bronze estatal si aquesta tarda (18.30h) l’Amics del Pou-Nou Escorial superi a Les Corts en el deicisiu partit del play-off d’ascens a Santa Coloma de Gramenet.

Sens dubte, la disputa d’aquest duel és una nova fita històrica per aquest club dels Merinals, que buscarà el quart ascens en els darrers cinc anys.

Si la temporada passada ja es van quedar a les portes, després de caure davant l’Arenys de Munt, enguany l’equip de Francis Barragán hi arriba molt més madur per acabar de fer el pas definitiu: “Des de la derrota davant la Floresta que no hem perdut més. La victòria davant el Santpedor ens va donar ales i ens va unir encara més”, explica el capità i director esportiu Cintu Aranda. Al currículum del ‘13’ del Nou Escorial hi figuren diversos ascensos a la primera i segona màxima divisió del futbol sala estatal, però el partit d’aquest dissabte serà “el més important de la meva carrera esportiva”, assegura. Entre Aranda i Dani Salgado passen bona part de les opcions de victòria i d’ascens per intentar superar al Les Corts a Santa Coloma de Gramenet. El pavelló de grans records per al ‘9’ dels Merinals, que podria viure la seva darrera gran tarda com a jugador de futbol sala.

El repte, però serà majúscul. Al seu davant hi haurà un conjunt que compta amb diversos jugadors amb passat a la Segona Divisió i amb experiència a clubs europeus que any rere any intenten aconseguir l’anhelat ascens. A més, a la banqueta compten amb el brasiler Valtinho, l’exjugador del FC Barcelona.

