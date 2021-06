La mort del ‘youtuber’ Gabriel Chachi, senyal d’alerta juvenil

Tenia 25 anys, va néixer a Sabadell i s’havia fet un lloc a internet amb contingut humorístic, vídeos a Youtube i retransmissions en directe a través de Twitch, des d’on el seguien milers de persones d’arreu del món. Gabriel Chachi, segons ha transcendit, s’hauria tret la vida dimarts passat. El jove youtuber fa uns anys que s’havia instal·lat a Madrid i havia participat en programes com Yo interneto o Hoy no se sale, on coincidia amb el famós streamer Ibai Llanos.

Precisament Llanos ha estat una de les persones que ha publicat a les xarxes socials un missatge dirigit a Gabriel Chachi, en què alertava de la necessitat de cuidar la salut mental entre el jovent, a causa de la situació actual. “Demaneu ajuda a qui us envolta i busqueu un professional. A vegades és complicat o fa vergonya demanar ajuda i explicar els problemes, però hi ha moments en què és totalment necessari. Cuideu-vos molt, si us plau”, va escriure Llanos.

Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor. — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021



Ahir divendres, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va lamentar aquesta mort a les xarxes socials. “Estem tristos. Sabadell sent molt la pèrdua de Gabriel Chachi, El rei”. I precisament, donava les gràcies a Ibai Llanos per la seva tasca. “Vull agrair-te la teva gran labor de conscienciació sobre la importància de la salut mental entre els i les joves”. Finalment, Farrés enviava “una abraçada gran” a familiars, amistats i companys de Chachi.

🖤 Estamos tristes, @IbaiLlanos. #Sabadell siente mucho la pérdida de Gabriel Chachi "El rey" y quiero agradecerte tu gran labor de concienciación sobre la importancia de la salud mental entre l@s jóvenes Un abrazo grande a los familiares, amig@s y compañer@s. DEP, Gabriel. https://t.co/xkOCNltCLq — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) June 4, 2021



Les paraules de Llanos van estar refrendades pel youtuber Abraham Bandera, conegut popularment com a Sr. Cheeto, a les seves xarxes socials: “Nois, de veritat, si esteu fotuts, demaneu ajuda a algú, a qui sigui. No us ofegueu en la vostra ment, exterioritzeu els problemes. I ajudeu els que vegeu atrapats. Si us plau us ho demano”.

Chavales, de verdad, si estáis jodidos, pedid ayuda a alguien, a quien sea. No os ahoguéis en vuestra mente, exteriorizad los problemas. Y ayudad a los que veáis atrapados. Por favor os lo pido. — Sr.Cheeto (@Srcheeto) June 1, 2021

Des dels 12 anys

El sabadellenc tenia només 12 anys quan va començar a produir contingut a Youtube, on va arribar a ser el cinquè canal amb més subscriptors de l’Estat.

