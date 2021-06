Una vintena de famílies es queden sense plaça a l'escola pública sol·licitada

Les assignacions de les places públiques a la ciutat es troben disponibles. Els resultats, però, han generat malestar en diverses famílies que s'han quedat sense plaça. A la Sabadell, hi ha més demanda que oferta en les escoles públiques als barris i una vintena de famílies s'han quedat sense plaça a l'escola pública que havien sol·licitat i per tant, han hagut de buscar-ne una fora del seu barri. Els més afectats han estat El Centre i la Creu Alta. Per aquest motiu, l'Associació de Famílies de Sabadell (FAS) ha organitzat una concentració aquesta mateixa tarda davant l'Ajuntament, on hi han assistit una quinzena de famílies. L'objectiu és sol·licitar al consistori que s'ampliïn les ràtios en tots els centres escolars, ja que se'ls obliga a desplaçar de barri si volen portar el seu infant a una escola pública. Un membre de la FAS, el Benet, exposa que en molts centres concertats i privats s'han ampliat les ràtios, com ho ha fet l'Escola Sant Nicolau. En aquest sentit, exposa un interrogant sense resposta: "per què no amplien les ràtios de 23 a 25 a tots els centres públics?".

Les famílies que s'han quedat sense plaça tenien dues opcions: d'una banda, ser assignats de manera aleatòria a una escola de la ciutat, coneguda com a plaça d'ofici. Aquesta opció l'han escollit 13 famílies. D'altra banda, 7 famílies han optat per ampliar la llista d'escoles sol·licitades. Una membre de FAS, Elisabeth Ollé, la seva filla ha estat assignada a un col·legi de Ca n'Oriac, amb una plaça d'ofici; tot i viure a la Creu Alta. Ella explica de forma indignada: "teníem una llista molt àmplia, de 7 escoles, i en cap hem sigut acceptats. Ens n'han atorgat una d'ofici, però ens queda molt lluny. Vol dir que hem d'anar amb cotxe al col·legi". En aquesta línia apunta que és contradictori voler lluitar per una ciutat sostenible "no podem anar a peu al centre, amb un infant de tres anys recents fets".

Per altra banda, el Benet explica que ell ha optat per ampliar la llista de les escoles. "Ens van enviar un enllaç on podíem veure les vacants que hi havia, i vam decantar-nos per una, tot i que ens queda a 20 minuts caminant des de casa", lamenta.

A L'ESPERA

Des de l'Associació apunten que des dels Serveis Territorials d'Educació estàvem contemplant d'ampliar la ràtio a 25. Tot i que res és definitiu, aquesta és la petita escletxa d'esperança que tenen moltes famílies sabadellenques.

Més informació:

Publicitat