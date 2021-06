Mackay marxa al Deportivo i el Nàstic insisteix per fitxar Aleix Coch

Mentre continua sense confirmar-se la continuïtat d'Antonio Hidalgo i José Manzanera al capdavant del projecte esportiu de la nova temporada, el Sabadell ja sap que no tindrà un dels jugadors més importants de la passada temporada. Ian Mackay, segons informa La Voz de Galicia, jugarà al Deportivo de la Corunya els dos pròxims anys. L'operació està ja tancada i només és qüestió d'oficialitzar-la per part del club gallec. D'aquesta manera, el porter d'origen escocès tornarà a casa amb 35 anys.

Va marxar amb 20 anys per passar per diversos clubs com Ceuta, Universidad d'Oviedo, Vecindario, Ciudad de Santiago, Ponferradina, Sabadell, At. Baleares, Racing Ferrol -on va militar cinc temporades-, Real Murcia i retorn al Centre d'Esports, on es va convertir en l'heroi de l'ascens a la lliga SmartBank amb les seves decisives intervencions a les tandes de penals contra At. Madrid B i Cultural Leonesa. Aquesta última temporada també ha estat clau per mantenir opcions de permanència i, de fet, va ser escollit el millor porter de la categoria segons el MagazineLaLigaSmartBank.

Mackay tenia un any més de contracte amb el Sabadell, però estava condicionat a la continuïtat al futbol professional. Amb el descens quedava lliure i encara que ha rebut propostes més importants de la mateixa lliga SmartBank -es parla de Ponferradina, Tenerife i Lugo-, ha decidit tornar a casa seva i defensa la porteria del Deportivo encara que sigui a la mateixa categoria que el Centre d'Esports, la Primera RFEF. Segons sembla, l'oferta del club gallec també superava amb escreix la proposta arlequinada.

Altres jugadors també estan pendents que el club els comuniqui si tenen possibilitats de continuar la pròxima temporada. Un dels que té contracte, Aleix Coch, torna a estar en l'òrbita del Gimnàstic. De fet, el seu nou entrenador, Raúl Agné, el té marcat com a prioritat per reforçar l'eix de la defensa. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, Aleix no ho veuria malament i ja la temporada anterior es va parlar molt de la seva possible marxa. Només l'ascens del Sabadell va impedir-ho. Ara pot ser diferent encara que el Nàstic no vol crear mala maror i esperarà la decisió del jugador, que hauria de negociar abans la seva rescissió de contracte en cas de decantar-se per l'opció grana.

Club-Ajuntament, torna el diàleg

Després de la polèmica generada per les declaracions del president Esteve Calzada la setmana passada sobre el suport de l'Ajuntament, els contactes posteriors han servit per rebaixar el to i des del Consistori s'aposta per reprendre el diàleg amb normalitat mantenint la idea de màxima col·laboració amb el Centre d'Esports. Encara no hi ha data, però probablement la setmana que ve es produirà una trobada entre les dues parts per veure com es poden concretar aquestes fórmules de suport.

