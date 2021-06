Reclamen més protecció per al Castell de Can Feu

L’Associació Cultural Can Feu ha aixecat novament la veu per denunciar que l’Ajuntament “no està fent res” per mantenir aquest edifici, de propietat municipal des que el va comprar el quadripartit el 2018.

El president de l’associació, Aleix González, critica que “cada dia hi entra gent saltant la tanca, trenquen coses, pinten, etc.”, accions que ni la tanca perimetral ni algunes parets tapiades per part del consistori han pogut evitar. Inversions per les quals s’han invertit més de 90.000 euros.

Des de l’associació confiaven que el deteriorament continu del castell es frenaria amb la inversió de 500.000 euros anunciada pel Govern el novembre passat. Però ha passat més de mig any i des de l’Associació Cultural Can Feu no en saben res. Fonts de l’Ajuntament asseguren que “estem a l’espera de rebre l’informe tècnic d’actualització de costos de la consolidació estructural del castell”. La intenció del consistori és destinar-hi 250.000 euros aquest any i la mateixa quantitat el que ve per refer la teulada i actuacions de manteniment per garantir l’estructura.

Tapiar més?

Tot i que el que vol l’Associació Cultural Can Feu és que es rehabiliti el castell i se li doni un ús, ara mateix la preocupació principal és aturar-ne la degradació. Aleix González lamenta que dia sí dia també s’hi produeixen actes vandàlics, i “truquem a la Policia Municipal i no venen”. Per això, el president de l’organització cultural demana que es tapiïn totes les portes i finestres encara que estèticament sigui “lleig”. “Si no aturem aquesta degradació, d’aquí a tres anys no caldrà que demanem res a Europa perquè ja no hi haurà castell”, apunta González.

L’Ajuntament de Sabadell vol convertir el Castell de Can Feu en un centre de formació en activitats mediambientals. El projecte està pressupostat entre 8 i 10 milions d’euros, que d’entrada s’intentaran sufragar totalment amb els fons europeus Next Generation, encara que no es descarta la possibilitat de cofinançar-lo amb fons provinents d’altres subvencions o organismes. El consistori evita parlar de calendaris d’execució fins que no s’acabi de definir com es finançarà el projecte.

El nou centre serà un puntal de la ciutat pel que fa a l’economia verda i circular i l’agricultura de KmO. Per això, a l’interior hi haurà aules de formació, laboratori, sales de suport a les empreses del sector agrari i espais de coworking. A les cavalleries hi hauria més aules de formació i a l’exterior, un hivernacle. La proposta preveu recuperar la bassa que hi havia antigament, els jardins romàntics i part del bosc de Can Feu.

