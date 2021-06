Elogi i denúncia sobre l’Artèxtil

“L’arquitecte va fer un disseny extraordinari”, destaca el sabadellenc Valentí Oliva sobre la feina de Santiago Casulleras, autor de la fàbrica Artèxtil (1941), a la Gran Via. Oliva es desfà en elogis cap a aquest edifici, “molt bonic, preciós”, però alhora comparteix aquesta imatge per denunciar l’estat en què es troba actualment, sent de propietat municipal des que el va comprar el quadripartit.

“És una llàstima que no li donem cap utilitat, encara som a temps de salvar-lo”, afegeix. L’autor de la imatge l’ha retocat per destacar les pintades tal com destaquen al mateix edifici. I, alhora, capturant la part central de l’Artèxtil posa en relleu la composició estètica de l’antiga fàbrica, que a parer seu compta amb “línies formidables”. “És una fàbrica que sobresurt pel seu disseny”, conclou.

