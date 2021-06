'Food trucks' i vins de l'Empordà, al 'gastro' de l'Embassa't

No hi ha festival amb voluntat de fer festa que no ofereixi alguna cosa per a l’estómac. És el cas de l’Embassa’t, que fa anys que munta una zona de pícnic on se situen diferents food trucks. Es tracta d’una mena de rulots, transportables, que van de fira en fira.

En aquesta ocasió hi haurà la food truck La Carambola, amb els seus durums remasteritzats a la mediterrània. La segona proposta és la del sabadellenc Jordi Gabaldà, l’encarregat de L’Agosarada (pertanyent al que anomenen l’Immoral Sandwitch Club). També oferiran també opcions per a celíacs i vegans. Les sensibilitats alimentàries hi tindran cabuda, però malauradament no està en previsió que elabori el seu entrepà Fine Pastrami, que recentment ha resultat premiat com a Millor Entrepà d’Autor en la fira Madrid Fusión.

Un menjar que podrà estar maridat amb els vins de l’Empordà, que l’Embassa’t ha triat enguany com a Denominació d’Origen a descobrir. S’ofereixen tant vins blancs com negres i rosats (mireu el llistat a sota).

Ara bé, donada la situació pandèmica, la barra no estarà oberta en tot moment. De fet, es podrà menjar i beure abans i després dels concerts, però no durant. Per amenitzar l’estona, hi haurà sessions de Djs en aquestes franges prèvies i posteriors.

NEGRES:

Notenom 2019: Celler Arché Pagès

Petit Suneus negre 2019: AV Bodeguers

Només Garnatxa negra: Perelada

Mallolet: Roig Parals

Babalà negre: Celler Cooperatiu d’Espolla

Anhel negre: Pere Guardiola

La Goja: Celler Mas Patiràs

Heus negre: La Vinyeta

Esclanyà negre: Celler Esclanyà

Mar de lluna negre: Celler Marià Pagès

BLANCS:

Solivent blanc:

Celler Espelt Viticultors

Maragda blanc 2020:

Mas Llunes

Oriol blanc 2020:

Vinyes dels Aspres

Verd Albera:

Celler Martí Fabra

Magenc:

Cellers d’en Guilla

Sinols blanc:

Empordàlia

Puntils blanc:

Cooperativa de

Garriguella

Mar:

Mas Oller

Mar de lluna blanc:

Celler Marià Pagès

Rosats:

Maragda rosat 2020: Mas Llunes

Anhel rosat Pere Guardiola

Publicitat