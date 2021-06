El FS Sabadell Femení vol celebrar l'ascens fent la lliga perfecta

Després d'una temporada atípica per la pandèmia, que va obligar a aturar la competició, el FS Sabadell Femení Clínia Dental Navarro vol posar aquest dissabte (15.30 h) la cirereta a Can Balsach davant el Rubí completant una lliga perfecta a la Divisió d'Honor. Les arlequinades ja tenen al sac el títol i l'ascens a la Segona Divisió estatal, però ho volen celebrar amb un ple de victòries. Fins ara, han guanyat els 13 partits (només s'ha disputat una volta) i la motivació és fer un '14 de 14'.

El tècnic, Xavi Muñoz, admet que "seria una manera fantàstica d'acabar una temporada molt complicada", però vol subratllar que "l'objectiu ja està aconseguit i no ha estat tan fàcil com es pot pensar. Hem guanyat alguns partits amb molta dificultat i de manera força ajustada. Els rivals ens coneixen i plantejàvem sistemes ultradefensius que costava de trencar. En una lliga a dues voltes tens més marge de maniobra, però amb una volta gairebé no podies fallar".

Considera que el definitiu punt d'inflexió va ser el partit a la pista de l'Estel Vallseca. "Els rivals directes ho veien com el partit en el qual podíem perdre punts i fins i tot va venir el tècnic del CFS Les Glòries. Vam fer un gran partit i vam guanyar per 1-6. Penso que va ser el pas decisiu cap al títol. L'equip ha estat sempre molt seriós i ha competit molt bé. Fins i tot hem tingut l'espurna de sort que es necessita en alguns moments", reconeix.

Davant el Rubí, el tercer classificat que podria acabar segon i esperar alguna renúncia per pujar, Xavi Muñoz espera un partit "divertit i amb ocasions. Els dos equips ens agrada jugar i anar a l'atac i penso que es podrà veure un bon espectacle. Intentarem fer la festa de l'ascens amb una victòria i arrodonir així una gran temporada". De cara al futur, Xavi Muñoz té clar que "tornem a la categoria que ens correspon i l'objectiu serà aconseguir la permanència. La idea és mantenir bona part de l'actual bloc i incorporar alguns reforços que ens donin un extra de qualitat. La sort és que ara mateix ja tenim un grup de jugadores molt competitives".

EF OAR Gràcia, una altra festa

El futbol sala femení pot viure un segon ascens aquest cap de setmana. En aquest cas el de l'EF OAR Gràcia a la Primera Catalana. L'equip que dirigeix Jordi Civis ho té tot de cara perquè rep el diumenge (11 hores) al pavelló del carrer Boccaccio al cuer destacat, Can Cuyàs, que no ha sumat ni un punt. Les gracienques en tindrien prou amb un empat per aconseguir l'ascens. Manté remotes opcions un altre representant sabadellenc, el Génesis Can Deu Associació.

