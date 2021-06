Comença la construcció de 32 pisos de lloguer protegit a la Creu Alta

La Creu Alta comptarà amb 32 pisos de lloguer protegit. Aquest divendres l'Ajuntament de Sabadell ha fet l'acte de col·locació de la primera pedra del projecte, ubicat en un solar del carrer de Francesc Layret cantonada Piferrer. La construcció de la promoció va a càrrec de l'empresa municipal d'habitatge Vimusa i té un cost de sis milions d'euros. La previsió és que les obres acabin el primer trimestre del 2023.

L'alcaldessa, Marta Farrés, ha recordat que el Govern preveu fer 528 pisos de lloguer protegit amb un projecte que va planificar l'anterior govern quadripartit, però també ha reivindicat la feina feta pel seu executiu a l'hora d'inscriure el sòl, ampliar el capital de Vimusa per executar el projecte, tramitar la llicència d'obres i iniciar el procés constructiu. Des del mateix solar, Farrés ha reivindicat que després d'anys en blanc "es torna a fer política pública d'habitatge", que considera necessària per afavorir la igualtat d'oportunitats en un moment en què "l'accés a l'habitatge és un dels elements que generen més desigualtat a la ciutat". Actualment Sabadell disposa de 1.568 pisos de lloguer protegit i la intenció és augmentar aquesta xifra un 34%, fins als 2.096 el 2024.

D'una a tres habitacions

Els 32 pisos tindran entre 47 i 79 metres quadrats de superfície útil i l'edifici constarà de soterrani, planta baixa i quatre pisos d'alçada, amb vuit habitatges a cadascun. Vuit domicilis tindran tres habitacions, i nou habitatges més un que està adaptat en tindran dues. Finalment, n'hi haurà quatre d'una habitació. A la planta baixa hi haurà un local divisible en cinc, en funció del que vulguin els llogaters. Hi haurà aparcament de dues plantes soterrani, amb 32 places per a cotxes, 20 espais per aparcar bicicletes i vuit zones d'aparcament de motos. En total hi haurà vuit trasters. Els pisos tindran un cost d'entre 330 i 550 euros al mes.

L'arquitecte de Vimusa Eduard Freixas ha remarcat que "hem esgotat l'edificabilitat per aconseguir el màxim nombre d'habitatges". Sempre partint de la idea de treballar per aconseguir un edifici sostenible. D'aquesta manera, l'estructura serà de fusta "pels beneficis com la descarbonització de la construcció, l'agilitat a l'hora de construir i la modulació dels habitatges". També hi haurà envoltat tèrmic per disminuir la despesa energètica dels habitatges i aerotèrmia, per ser més eficients en la producció d'energia.

El solar està situat en una àrea de transformació que va sortir d'una modificació puntual del pla general de la ciutat. La zona inclou la promoció privada que ja s'ha acabat a la banda nord del carrer de Francesc Layret, tocant al del Doctor Codina, i tant en aquest solar com en el de la promoció de Vimusa queden espais edificables.

Segona promoció en marxa

Es tracta de la segona de vuit promocions que vol posar en marxa el Govern aquest mandat, i les obres estan en una fase molt inicial, però una mica més avançades que les de la promoció de 21 habitatges a la carretera de Barcelona amb el carrer de Zurbano, perquè ja s'ha començat a fer l'extracció de terres. Les altres promocions començaran el 2022 a Can Gambús i la Roureda i previsiblement acabaran dos anys després.

El projecte concret per fer les promocions de carretera de Barcelona i Francesc Layret va néixer durant el mandat passat, el maig del 2017, i la previsió era ultimar els treballs a finals de l'any 2019. No obstant això, el 2019 encara no s'havia fet l'adscripció dels terrenys a l'empresa pública Vimusa ni s'havia dut a terme la primera ampliació de capital per poder dur a terme les promocions previstes, aspectes que sumats a la pandèmia han endarrerit l'inici de les obres. Tant la portaveu adjunta d'ERC, Èlia Soriano-Costa, com la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, i també el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, han assistit a l'acte de la Creu Alta.

