Concentració de protesta contra els darrers feminicidis: "No són mortes, són assassinades!"

El Comitè Feminista de Sabadell va organitzar ahir a la nit una concentració de protesta a la plaça Sant Roc contra els darrers feminicidis a l'Estat sota el lema Prou violència masclista i repressió. Prop de 150 persones van secundar la iniciativa i van col·locar espelmes a terra formant dos símbols feministes. També van assistir a la concentració l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la tinenta d'alcaldessa, Marta Morell.

Dit això, els manifestants han portat pancartes reivindicatives i han cridat lemes com: "Ens voleu a casa, però ens trobareu ocupant els carrers", "No són mortes, són assassinades!" i "Ni víctimes ni passives, dones combatives". Sabadell no ha estat l'única ciutat en protestar contra els darrers assassinats masclistes a l'Estat, sinó que diverses localitats de Catalunya també van organitzar concentracions ahir, com és el cas de Barcelona.

Manifest reivindicatiu

Així mateix, una de les membres del Comitè Feminista de Sabadell s'ha encarregat de llegir un manifest reivindicatiu. "Avui sortim al carrer per dir prou a les agressions verbals i físiques i als assassinats masclistes. 16 dones han estat assassinades als països catalans des del 2021. Però que sàpiguen que no estem soles, sinó que estem organitzades i combatrem els feminicidis", deia el manifest.

A més, des del Comitè van recordar els últims feminicidis i van donar suport a aquelles dones que han patit "assetjament" escolar: "No oblidarem que l'Anna i l'Olívia, dues nenes d'1 i 6 anys de Tenerife, han sigut assassinades pel seu pare, i que Juana Rivas ha entrat a presó per haver protegit els seus dos fills del seu pare maltractador. D'altra banda, volem donar suport a les alumnes de l'Institut del Teatre, l'Institut Pau Vila de Sabadell, l'escola Industrial i l'Institut de Castellar que van ser assetjades per professors", van explicar.

Finalment, van exigir a les administracions públiques que facin "polítiques" per defensar els drets de les dones i que no "mirin cap a una altra banda". La concentració, que va durar prop de trenta minuts, va acabar amb aplaudiments finals i es van apagar les espelmes del terra.

