Els deures més urgents del Centre d'Esports 21/22

El Sabadell 21/22, una vegada confirmada, almenys de manera oficiosa, la continuïtat del tàndem Antonio Hidalgo-José Manzanera al capdavant del projecte esportiu, necessita activar tota la maquinària a partir de la pròxima setmana. Els deures més urgents són aquests:

Casos amb contracte amb vigor

Només 7 futbolistes tenen contracte en vigor ara mateix: el porter Froi, Aleix Coch, Xavi Boniquet, Aarón Rey, Guruzeta, Néstor Querol i el jove David Astals (després de la seva cesió al Prat). Però no està garantida la continuïtat de tots ells. Caldrà veure el cas d'Aleix Coch, a qui el Gimnàstic pretén des de fa temps i Raúl Agné, el nou tècnic grana, ha demanat. Des del Centre d'Esports, de moment, la resposta és clara: haurien de pagar. Un altre cas podria ser el de Gorka Guruzeta: encara li resten dos anys més de contracte, però el seu baix rendiment podria propiciar negociacions per la rescissió si el basc rep alguna oferta interessant. L'altra possibilitat és apostar fort per ell confiant en una millora radical dels seus números.

Possible continuïtat de la vella guàrdia

Amb el descens a la Primera RFEF s'obre la porta a la possible negociació amb jugadors que han acabat contracte i ho haguessin tingut difícil per mantenir-se a la Lliga SmartBank. En aques bloc entrarien Josu Ozkoidi, Adri Cuevas, Óscar Rubio, Pedro Capó o fins i tot Edgar Hernández. És a dir, la vella guàrdia que va oferir un notable rendiment a Segona B. En algun cas, com Josu, ja es parla de l'interès d'equips de la Lliga SmartBank com Mirandés, Amorebieta o Burgos. També complicada pot ser la situació de Grego Sierra, qui ja ha rebut propostes per continuar a Segona A. Es parla del Cartagena. Es dóna gairebé per perdut. Cal recordar que tres jugadors ja han anunciat el seu adeu a través de les xarxes: Cornud, Mackay i Héber Pena.

Operació fitxatges

Passi el que passi amb els renovats o recuperació de jugadors sense contracte, la renovació de la plantilla serà important. Això significa un bon nombre de fitxatges i la feina del director esportiu, José Manzanera, serà clau. Per això és fonamental disposar del pressupost concret per invertir en nous futbolistes que puguin donar un extra de qualitat i aspirar als llocs de privilegi. Un dels reptes serà cobrir amb garanties la porteria després de la marxa d'Ian Mackay i Fuoli, qui només va jugar un partit. S'haurà de filar molt prim per encertar en un lloc clau. També caldrà fer abocar el sac per resoldre els eterns problemes d'atac amb dos o tres jugadors d'alt nivell que assegurin gols. La defensa i el mig del camp dependrà de la continuïtat d'alguns jugadors que han defensat la samarreta arlequinada aquestes dues últimes temporades, però també s'hauran de potenciar.

Pretemporada

Encara no es coneix la data de l'inici de la lliga a la Primera RFEF -es parla del cap de setmana del 21/22 o 28/29 d'agost-, però la pretemporada podria començar entre el 10 i 13 de juliol. Aquesta és la idea d'Antonio Hidalgo. El Sabadell té un mes per configurar una nova plantilla, deixant potser una o dues peces pel mercat d'última hora. Aquesta temporada no es pot deixar tot per al final perquè el risc és massa gran. Caldrà tenir assegurats els llocs claus amb antelació.

Reunió club-Ajuntament

Després del rebombori que van provocar les manifestacions del president Esteve Calzada, les aigües s'han calmat els últims dies i sembla que tant el club com l'Ajuntament han suavitzat les seves postures per trobar fórmules o vies de col·laboració que s'hauran de concretar en una reunió d'alt nivell. Encara no hi ha data, però podria fer-se abans del 30 de juny. Des del Consistori ja s'ha manifestat la voluntat i també el club ha mostrat una total predisposició a asseure's i trobar un punt d'acord. Club i Ajuntament es necessiten mútuament si es vol aspirar a tornar al futbol professional.

Campanya de socis

Aquesta setmana es va activar la nova campanya 21/22 amb la gravació de l'espot a la Nova Creu Alta. Els protagonistes van ser una seixantena d'aficionats que van poder accedir de nou -amb proves d'antígens prèvies- a les graderies de l'Estadi. Aquest serà el fil argumental de la campanya que serà presentada a finals d'aquest mes de juny. No es coneixen els detalls ni els preus de la nova temporada. L'ambiciós objectiu del club és arribar a la xifra màgica dels 5.000 abonats, el mateix de fa un any a la lliga SmartBank. Un repte majúscul quan el Centre d'Esports no ha passat mai dels 5.500 socis en la seva història. Falta saber també si el club tindrà algun gest amb els 3.200 socis que van inscriure's l'any passat i no van poder presenciar cap partit a la Nova Creu Alta. El Castelló, per exemple, proposa tornar tots els diners amb l'opció d'invertir-los en la Fundació del club.

