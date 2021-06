Gabriel Fernàndez (ERC): “Han tornat les males maneres de de la política”

Esquerra Republicana insisteix a formar un Govern alternatiu per fer fora el PSC del capdavant de l’Ajuntament, el qual acusa d’haver fet tornar “les males maneres de la política” des de fa dos anys. És per això que el grup municipal interpel·la els militants i els simpatitzants de Junts per Sabadell i Podem per canviar els colors que manen al consistori: “Els electors de Podem no van votar per tenir pistoles Taser, per fer comissaries de 12 milions d’euros o per treure pancartes de l’Ajuntament”.

El número u del principal partit de l’oposició confia que és possible forçar un nou escenari a l’Ajuntament, ara que s’ha arribat a l’equador del mandat: “Hem d’intentar revertir la situació amb tots aquells que no són hereus de la taca de corrupció més gran de Sabadell”.

“S’ha instal·lat el neobustisme”, considera el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez. “Marta Farrés va estar 12 anys com a tinenta d’alcaldessa d’una organització criminal. No ho dic jo, ho diu un jutge. El PSC no hauria d’haver tornat”, carrega.

Creu que Sabadell necessita un “Govern fort i no una suma d’interessos personals”, dispara, acusant el Govern socialista de clientelisme. “S’apropien de tota l’herència del Govern de Transformació”, afegeix.

El balanç és molt crític: “Els dos primers anys han sigut decebedors. Fan política de manera frívola. Signen manifestos pel clima, però no fan cap transformació en urbanisme o mobilitat per poder combatre la principal amenaça que tenen els nostres fills”.

La gestió dels fons Covid, “aprovats sense suport de l’oposició”, o la dels fons europeus Next Generation són dos dels exemples que Fernàndez utilitza per recrimina que el PSC “no està a l’alçada” de les circumstàncies.

