Un cotxe es precipita per la rampa del solar de l'Eix Macià i xoca contra un cartell publicitari

Aquest migdia, vora les dotze, un cotxe s'ha precipitat per la rampa del solar de l'Eix Macià de Sabadell i ha xocat contra un cartell publicitari. La grua municipal ha intentat treure el vehicle d'allà, però no ho ha aconseguit, ja que el cotxe ha acabat inclinat i en una zona de difícil accés. Per sort, no hi havia persones dins i, per tant, no s'ha hagut de lamentar cap ferit.

Tot sembla indicar que el conductor del vehicle havia estacionat el cotxe al solar, però no havia posat el fre de mà. Els propietaris del cotxe han trucat a la grua de la seva assegurança. Dit això, el cotxe ha patit alguns cops, però els danys han estat menys dels esperats. Això sí, l'ensurt ha estat important.

Fins al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat una dotació de la Policia Municipal de Sabadell.

